Bruno bidt dat Ollie een paar uur slaapt

Rens en Floortje hebben inderdaad corona, al is Floortje er helemaal niet ziek van. Rens wel. Die heeft koorts en is kortademig. De huisarts vindt zijn situatie alarmerend. Ze is bang dat hij een longontsteking krijgt en wil het nog één dagje aankijken, anders moet hij naar het ziekenhuis.

Bruno twijfelt of hij zich ook moet laten testen. Hij is niet ziek, maar er zijn momenten dat hij er niet helemaal bij is en dat hij zich mat voelt, alsof hij ontwaakt nadat hij een tijdje niet bij kennis was. Soms is hij zich ineens pijnlijk bewust van zijn ademhaling. Betekent dat iets? Is het warme doezelige gevoel waarmee hij wakker wordt een voorteken? Het parelende zweet? Zijn slechte adem?

„Ik kan nu niet naar je luisteren”, zegt Loes. Ze is ertegen dat hij een afspraak maakt om te testen. Als hij het heeft, moeten zijn huisgenoten in quarantaine. Loes heeft het aan het begin van het nieuwe collegejaar zo druk, dat ze anderhalf uur eerder van huis vertrekt dan normaal.

Wat een groot verschil met Nancy, die leeft met grootse plannen noch een uitgedachte tactiek om ze uit te voeren. Soms lijkt ze alleen maar bezig de dag door te komen, alsof celvernieuwing een doel op zich is. ’s Avonds vertelt ze dat ze haar nagels heeft gedaan en ondertussen naar een interessant filosofiecollege heeft geluisterd.

Ollie kan sinds een paar dagen uit zichzelf zitten én staan én kruipen. Binnen een paar seconden kan hij aan de andere kant van de kamer zijn, en er is nergens een plek waar Bruno hem even kan neerzetten, zonder dat er een kans is dat hij zich bezeert. Als hij zich optrekt in de box kan hij met zijn achterhoofd boven op een blok of een hard speeltje vallen. In zijn ledikant glijdt ineens zijn beentje met een rotvaart tussen de spijlen door.

Bruno laat hem met zijn sleutelbos spelen. Ze zitten allebei wijdbeens op de grond, Bruno met zijn rug tegen de deurpost. Zijn ogen vallen dicht, maar hij vecht ertegen. Alle deuren staan open en hij krijgt last van zijn nek, al had hij dat eigenlijk al. Bij de lunch wrijft Ollie met een pindakaashandje over zijn zachtgele polo. Bruno gooit hem in de was en trekt een vrolijk hemd aan, maar hij is niet vrolijk, het hing alleen maar vooraan in de kast.

Hij vergeet Ollies handjes af te poetsen. Ook het nieuwe hemd zit nu onder de kwijl en de pindakaas. En de inhoud van de volle wasmand wordt ook niet schoon uit zichzelf. Hij gooit hem leeg, zoekt de kleuren bij elkaar en zet de machine aan. Ollie zit te spelen met een vieze slip van Loes. Bruno bidt dat het kind voor een paar uur in slaap valt, zodat hij zelf ook kan gaan liggen. Amen.

’s Nachts komen de virussen zijn dromen binnen, samen met het vuil dat hij uit het water heeft geschept. Onder zijn huid verandert zijn lichaam in zachte, grijze smurrie. Uit alle openingen begint het ontzettend te stinken. De volgende ochtend maakt hij, ondanks Loes’ bezwaren, een afspraak voor een test. Over twee dagen kan hij aan het eind van de middag terecht.

Vrijdag verschijnt de laatste aflevering van dit feuilleton op de Achterpagina. Teruglezen via nrc.nl/rubriek/de-golf