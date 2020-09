Braziliaanse oud-president Lula opnieuw aangeklaagd voor witwassen

De Braziliaanse oud-president Luiz ‘Lula’ da Silva is opnieuw aangeklaagd vanwege witwassen, meldt persbureau AP dinsdag. De tenlastelegging komt voort uit een grootschalig corruptieonderzoek, operatie Wasstraat (Lava Jato). Da Silva is als gevolg van die operatie al eens veroordeeld tot twaalf jaar cel voor corruptie en witwassen, maar wacht zijn beroepsprocedure in die zaak in vrijheid af.

In de nieuwste zaak stellen de openbaar aanklagers dat Lula da Silva (74) steekpenningen heeft aangenomen van Odebrecht, een Braziliaans conglomeraat van bedrijven in de bouw, chemie en olie. Het bedrijf zou tusen december 2013 en maart 2014 omgerekend zo’n 640.000 euro hebben gedoneerd aan het Instituto Lula, een nonprofitorganisatie waarvan Da Silva erevoorzitter is. Die betalingen zouden als filantropie vermomde steekpenningen zijn geweest, bedoeld om contracten bij het staatsoliebedrijf Petrobras te bemachtigen.

Lula heeft de aanklacht ontkend en noemt zijn vervolging politiek. De vier donaties zouden volgens zijn advocaten rechtmatig zijn geweest. Da Silva is van de linkse Arbeiderspartij en was president van 2003 tot 2010. Hij is nog steeds erg populair in Brazilië omdat het onder zijn bewind economisch beter ging in het land. In 2018 wilde Da Silva het bij de verkiezingen opnemen tegen de huidige president Jair Bolsonaro, wat door zijn veroordeling niet mocht. In de peilingen lag hij destijds voor op de rechts-populistische Bolsonaro.