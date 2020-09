‘Bijen zijn fantastisch mooi en belangrijk’

Ramazan Odek (53) is jeugdwerker in Den Haag. „Al járen” doet hij vrijwilligerswerk in de Spoorwijk. Die stichting waarbij hij vrijwilligerswerk doet kreeg een hobbytuin toegewezen en besloot daar een bijenkast neer te zetten. Odek deed vervolgens een opleiding tot bijenhouder – en mag zichzelf sindsdien imker noemen.

Hij is „heel trots” op dat diploma, vertelt Odek. Zo leerde hij hoe belangrijk bijen voor ons ecosysteem zijn, en dat ze een „honingmaag” hebben. „Kun je je dat voorstellen?” De jongeren in de wijk vinden de bijen in eerste instantie vaak een beetje eng, zegt Odek. „Maar als ik ze dan vertel dat de bijen de planten in de wijk bestuiven, snappen ze hoe fantastisch mooi en belangrijk deze dieren zijn.”