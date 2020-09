Zomer 2020 heetste ooit gemeten op noordelijk halfrond

De zomer van dit jaar was de heetste ooit gemeten op het noordelijk halfrond. Dat meldt het Amerikaanse meteorologisch instituut National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) maandag. In de maanden juni, juli en augustus was het 1,17 graden Celsius warmer dan gemiddeld. Daarmee is voor het noordelijk halfrond het vorige warmterecord van de zomer van 2019 verbroken.

Wereldwijd waren het de een na heetste juni, juli en augustus ooit. Alleen in 2016 was het zowel op het zuidelijk halfrond als op het noordelijk halfrond heter in die maanden. Afgelopen augustus was tevens de een na heetste ooit gemeten. Het NOAA, de Amerikaanse tegenhanger van het KNMI, houdt sinds 1880 temperatuurmetingen bij van over de hele wereld.

Ook Nederland kreeg deze zomer te maken met hoge temperaturen. Begin augustus was er officieel sprake van een hittegolf. Dat is het geval als het in De Bilt vijf dagen op rij warmer dan 25 graden Celsius wordt. De hittegolf in Nederland duurde dertien dagen.