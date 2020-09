Yoshihide Suga wordt waarschijnlijk de nieuwe premier van Japan

Yoshihide Suga is maandag verkozen tot de nieuwe partijvoorzitter van de LDP, meldt nieuwssite NHK. Dat betekent dat hij zo goed als zeker Shinzo Abe zal opvolgen als premier van Japan. Die keuze wordt woensdag voorgelegd aan het parlement, waar de LDP samen met Komeito een meerderheid heeft in beide kamers. Suga werd binnen zijn partij breed gesteund: hij kreeg ruim twee keer zoveel stemmen als zijn twee tegenkandidaten bij elkaar.

De 71-jarige Suga was de laatste acht jaar kabinetschef onder Abe en trad vaak naar voren als diens woordvoerder. Kort voor de stemming zei hij zich vooral te willen richten op de banden met het buitenland, en dan vooral met de Verenigde Staten, aldus NHK. Het is van groot belang dat internationale leiders op goede voet met elkaar staan, zei Suga. Hij prees zijn voorganger Abe voor het werk dat hij op dat vlak had verzet.

Shinzo Abe kondigde eind augustus wegens gezondheidsredenen aan terug te treden als LDP-leider en premier van Japan. Hij vervulde die rol acht jaar, langer dan al zijn voorgangers. De economie was tijdens zijn premierschap speerpunt. Met grote overheidsinvesteringen, het bijdrukken van geld en hervormingen hoopte hij die nieuw leven in te blazen. Dat project, ook bekend als Abenomics is gedeeltelijk geslaagd. Verder haalde hij de banden met de Amerikaanse president Donald Trump aan. Suga sprak maandag de wens uit die relatie goed te houden.