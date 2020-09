Tijdens de overdracht van de dagdienst naar de avonddienst in het ziekenhuis waar ik werk, ontvliegt een collega een wind. Gegrinnik en gegniffel vallen haar ten deel. Zij krijgt een rood hoofd, maar herpakt zich snel: „Je kunt in deze tijd in gezelschap beter een wind laten dan hoesten.”

