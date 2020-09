Wie krijgt de macht over het algoritme van TikTok?

Afstoten van de Amerikaanse activiteiten van de populaire videoapp TikTok kwam voor het Chinese moederbedrijf ByteDance altijd al neer op een bijna onmogelijke evenwichtsoefening. Het moest zowel voldoen aan telkens veranderende voorwaarden van Washington als aan even grillige eisen van Beijing.

Maandag werd bekend dat ByteDance zijn Amerikaanse activiteiten niet verkoopt, maar in plaats daarvan het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle kiest als zakenpartner in de Verenigde Staten. Het lijkt zo beide grootmachten, de VS en China, tevreden te willen stellen.

De problemen voor ByteDance begonnen toen president Trump eind juli bekendmaakte het Chinese TikTok in de Verenigde Staten te willen verbieden. Alleen als ByteDance de Amerikaanse activiteiten van TikTok voor 20 september zou afstoten of verkopen aan een Amerikaanse partij, kon het een verbod ontlopen, aldus de president.

De overeenkomst met Oracle, waarvan details via diverse persbureaus en Amerikaanse media zijn uitgelekt, houdt in dat het Amerikaanse bedrijf de data van Amerikaanse TikTok-gebruikers gaat beheren. Daarmee komt ByteDance tegemoet aan een grote zorg van de Amerikaanse regering: die vreest dat Amerikaanse gebruikersdata op Chinese servers in handen vallen van de Chinese overheid. Oracle neemt volgens een aantal bronnen bovendien een minderheidsaandeel in TikTok, dat wereldwijd 800 miljoen gebruikers heeft, van wie bijna 100 miljoen in de VS.

Oracle noch Bytedance gaf maandag commentaar op de berichten.

Oracle was de underdog

Door de overeenkomst met Oracle vist Microsoft achter het net. De Amerikaanse techgigant, die tot voor kort gold als grootste kanshebber voor een deal met ByteDance, meldde zondag dat vergevorderde gesprekken met ByteDance waren stukgelopen. Microsoft schrijft in een verklaring zeker te weten „dat ons voorstel goed zou zijn geweest voor de gebruikers van TikTok en tegelijkertijd nationale belangen zou beschermen”.

De Amerikaanse winkelketen Walmart, bereid om Microsoft te steunen bij zijn overnamepoging van TikTok, liet eveneens zondag weten nog steeds in TikTok te willen investeren en bereid te zijn daarover verder te praten.

Het minder kapitaalkrachtige Oracle, dat bovendien ervaring met sociale media mist, werd gezien als underdog in de overnamestrijd. Wel is het bedrijf met zijn clouddienst goed gepositioneerd om de data van Amerikaanse TikTok-gebruikers te beheren. Oracle zou geïnteresseerd zijn in die data om zijn marketingplatform voor gepersonaliseerde advertenties te versterken.

De vraag is nu of Trump genoegen neemt met de overeenkomst tussen ByteDance en Oracle

Hoewel Microsoft een logischer keuze leek, had Oracle al die tijd een troef in handen: een uitstekende relatie met president Trump. Topman Safra Catz dineerde in het Witte Huis met de Amerikaanse president en was na diens verkiezingszege in 2016 lid van Trumps transistieteam. Daarnaast is Oracle-oprichter en bestuurslid Larry Ellison een van de weinige techmiljardairs die Trump openlijk steunen. Ellison organiseerde onder meer een geldinzamelingsactie voor de Amerikaanse president.

De vraag is nu of Trump genoegen neemt met de overeenkomst tussen ByteDance en Oracle. De voorgestelde samenwerking is veel minder ingrijpend dan de verkoop die de president voor ogen had. De Commissie Buitenlandse Investeringen van het Amerikaanse ministerie van Financiën (CFIUS), die onderzoekt of buitenlandse investeringen gevaren opleveren voor de nationale veiligheid, moet de samenwerking eerst goedkeuren. Daarna kan Trump de deal alsnog tegenhouden.

Ook de Chinese overheid kan nog dwarsliggen. Beijing liet zijn macht in augustus gelden door exportregels voor digitale technologie aan te scherpen. De nieuwe regels geven de Chinese overheid onder meer controle over de export van kunstmatige intelligentie, waaronder het algoritme dat TikTok-gebruikers nieuwe video’s aanraadt. De Chinese druk op ByteDance nam dit weekend toe nadat via persbureau Reuters was uitgelekt dat de Chinese overheid liever ziet dat ByteDance al zijn activiteiten in de VS staakt dan dat het TikTok verkoopt aan een Amerikaans bedrijf. Beijing zou vrezen zwak over te komen als een deel van de app wordt verkocht aan de VS.

Geheime formule

Juist het aanbevelingsalgoritme van TikTok, de geheime formule waar succes van de app grotendeels op is gebaseerd, kan voor de Amerikanen reden zijn de deal tegen te houden. Behalve over bescherming van gebruikersdata maakt de Amerikaanse overheid zich namelijk zorgen over politieke beïnvloeding door China via het populaire sociale netwerk. Theoretisch kan TikTok het algoritme zo afstellen dat voor China nadelige informatie Amerikaanse gebruikers niet of minder bereikt, en dat hun vaker video’s worden getoond die China in een gunstig daglicht stellen.

Voor zover bekend biedt de samenwerking met Oracle geen oplossing voor dit probleem: als minderheidsaandeelhouder krijgt Oracle het aanbevelingsalgoritme van TikTok niet in handen. Evenmin zal het veel te zeggen krijgen over de regels waarmee TikTok menselijke moderatoren instrueert welke video’s op het netwerk meer of minder getoond moeten worden.

De angst van de Amerikaanse regering is niet ongegrond, aangezien TikTok er eerder niet voor terugdeinsde politieke video’s te censureren. Moderatoren kregen te horen dat video’s over gevoelige politieke onderwerpen – van de Koerdische onafhankelijkheidsbeweging tot de protesten in Hongkong – minder getoond moesten worden. Deze zouden niet bijdragen aan het vrolijke karakter van het platform. Het is niet bekend of TikTok hiervoor ooit opdracht heeft gekregen van de Chinese overheid. Ook zegt het bedrijf de moderatieregels sindsdien te hebben aangepast. Het zou geleerd hebben van „botte keuzes uit het verleden”.