Wie gaat de strijd om de Italiaanse beurs winnen?

Het blijft vechten tussen de beursuitbaters. Vorig jaar was er al strijd om de beurs van Oslo. Met in de linkerhoek: Nasdaq, van de gelijknamige Amerikaanse techbeurs. En in de rechter: het kleinere Nederlands-Franse Euronext, dat onder andere de AEX exploiteert.

Euronext wilde de Oslo Børs, deed een bod en dacht rond te zijn. Tot de directie van Oslo Børs plots haar voorkeur uitsprak voor Nasdaq. Die bood daarop een hoger bedrag. Uiteindelijk, na morren en steunen en klagen, ging Oslo Børs toch akkoord en werd eigendom van Euronext Group.

Toen waren er begin dit jaar de strubbelingen rond de Bolsas y Mercados Españoles, de Spaanse beurs. Euronext en het bedrijf achter de Zwitserse aandelenmarkt toonden meermaals openlijk interesse. De Zwitsers deden een bod van 3 miljard euro en dat was een directe knock-out voor Euronext. Zo veel kon het niet opbrengen.

En nu, ding-ding-ding, is een volgende ronde begonnen. De London Stock Exchange Group (eigenaar van de Londense beurs) wil van de Borsa Italiana af (de Italiaanse). De Britten zijn voornemens een grote financiële dataleverancier te kopen. Ze vrezen de toorn van de Europese Commissie omdat ze met die aankoop te veel marktmacht zouden krijgen. Dus doen ze, om dat voor te zijn, hun belang in Milaan van de hand.

Dat is als een broodkruimel die te midden van een groepje duiven wordt gegooid. In Europa zijn namelijk nog maar drie onafhankelijke beurzen over: die in Athene, Boedapest en Warschau. De sector wordt voornamelijk gedomineerd door Deutsche Börse Group (2,9 miljard omzet), de London Stock Exchange Group (2,2 miljard euro), het Zwitserse SIX Group (1,8 miljard euro) en Euronext (679 miljoen euro). In de Baltische staten en in Scandinavië is dan ook nog Nasdaq Nordic actief, dat geen aparte cijfers bekendmaakt.

Wil je als beursuitbater nog groeien, dan zijn overnames bijna de enige manier. Daar is Euronext de laatste jaren dan ook flink mee bezig. In 2017 kocht het de beurs in Dublin, in 2019 dus die in Oslo. Naast deze twee bezit het de beurzen van Brussel, Parijs en Amsterdam.

Het magere groeiperspectief verklaart de interesse in de Borsa Italiana, zegt analist Albert Ploegh van ING. Beurzen zijn al schaars, en dan komt er eentje onverwacht vrij. „Daar komt bij dat een overname zich makkelijk terugbetaalt. De synergievoordelen en vrije kasstromen zijn namelijk behoorlijk groot. Euronext heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in een nieuw handelsplatform. Dat zou het zo kunnen uitrollen bij Borsa Italiana.”

Deutsche Börse heeft ook interesse in Italië getoond, net als het Zwitserse SIX. Maar Euronext lijkt er het best voor te staan. De Italiaanse regering wil namelijk samen met het Frans-Nederlandse bedrijf de ‘Borsa’ kopen, meldde persbureau Bloomberg begin augustus. Zo kan Italië de nationale handelsplaats in eigen handen krijgen, met hulp van een partij die ervaren is in het bestieren van beurzen. Een bod zou in voorbereiding zijn.

„De ‘Borsa’ zou goed passen bij Euronext”, zegt Ploegh van ING. „Niet alleen komt het bedrijfsprofiel overeen, ook het federale model van Euronext past.” Dit model houdt in dat elke beurs onder Euronext een eigen directie heeft. Zo heeft de AEX ook een eigen board, sinds oktober geleid door Simone Huis in ’t Veld. Daardoor is er relatief veel zelfstandigheid. Ploeg: „Dat model is aantrekkelijk voor Italië.”

Of Euronext de Italiaanse beurs echt kan kopen, is nog even de vraag. De keuze is uiteindelijk aan de London Stock Exchange. En de bedragen die nu rondgaan, 3 à 4 miljard euro, zijn wel erg fors voor het relatief kleine Euronext – zelfs met hulp van Italië.

Het gevecht is in ieder geval weer begonnen.

NRC Lunchkoers De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven