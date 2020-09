We willen rauwkost maar nemen bier en ijs

Zou Trump weer kunnen winnen? Het lijkt onmogelijk. Een pandemie verprutst. Bijna tweehonderdduizend coronadoden. De economie in vrije val. Rellen in de straten. Overal corruptie. Uitgelachen door de hele wereld. Hoe kun je met zulke slechte rapportcijfers niet naar huis worden gestuurd?

Toch zou het mij niet verbazen als hij het trucje nog een keer uithaalt. Het gaat er niet om of je vóór Trump bent, maar of je tegen Biden bent. De oudere zakenman die ik, op gepaste afstand, spreek, is een goed voorbeeld van zo’n verborgen Trump-stemmer. Een klassieke Republikein. Poloshirt, geblokte broek. Ogenschijnlijk een keurige conservatief van de oude stempel. Maar hij weet precies aan welke kant zijn boterham wordt gesmeerd.

„Toegegeven, Trump is een vre-se-lij-ke man. Een blaaskaak, een aartsleugenaar, een aansteller, een phony. Maar dat wisten we allemaal allang. Ik heb jarenlang zaken met hem gedaan. Niemand vertrouwt hem. Hij liegt over alles. Als we met hem golfden, zorgde hij ervoor dat zijn karretje een sterkere motor had. Was hij als eerste op de green. Kon hij snel zijn bal gunstig neerleggen. Zijn bedrijf is allemaal nep. Eigenlijk heeft hij nooit iets anders verkocht dan uithangborden met zijn naam erop.”

„Maar, luister, hij heeft wel de belastingen omlaag gebracht en het veel gemakkelijker gemaakt zaken te doen. Eindelijk al die milieuregels weg. En die stelende en spionerende Chinezen, die oneerlijke concurrentie moest een keer stoppen. Dat heeft hij Xi wel duidelijk gemaakt. En zie, de beurskoersen breken weer records, ondanks corona.”

„Als je Biden kiest dan krijg je het hele pakket erbij. Hij lijkt een lieve opa, maar hij is een paard van Troje. Haal je hem binnen, dan kruipt straks de extreemlinkse vleugel van de Democraten eruit. Je zult zien, de belastingen vliegen direct omhoog. Zeker voor eerlijke ondernemers zoals ik. Grote bedrijven worden zwart gemaakt. Kijk maar hoe ze Amazon uit New York hebben weggejaagd. En ze gaan de politie afschaffen. Nou, lekker, dan krijg je pas echt rellen en plunderingen. Niet voor niets is de wapenverkoop nog nooit zo hoog geweest.”

„Kijk, als de Amerikaan in het stemhokje staat, dan zijn er maar drie dingen die tellen: nationale, financiële en persoonlijke veiligheid. De rest zijn luxeproblemen. Trump heeft de wereld laten zien dat Amerika weer tanden heeft, hij zal de economie voor alles laten gaan en hij steunt de politie. Wat wil je nog meer? Al die linkse hobby’s kunnen mij gestolen worden.”

„Het ergste dat kan gebeuren voor de Democraten, is dat het goed gaat met ons land! Let op mijn woorden, de komende maanden gaat de economie weer lopen en de pandemie wegzakken. Exit Biden.”

„Maar,” probeer ik voorzichtig, „in de peilingen staat Trump toch op flinke achterstand?”

„Ach, mensen zijn niet eerlijk in de polls. Ze durven niet te zeggen wat ze echt denken. Het is net als gezond eten: ja, we zeggen allemaal dat groentesap en rauwkost verstandige keuzes zijn, maar als we ’s avonds voor de koelkast staan, wanneer niemand kijkt, dan pakken we toch lekker bier en roomijs.”