Vier Vietnamezen veroordeeld voor rol truckdrama bij Londen

Vier Vietnamezen zijn maandag door een rechtbank in Vietnam veroordeeld voor hun rol in de dood van 39 illegale migranten vorig jaar bij Londen. Het viertal zou het transport van een deel van de migranten hebben geregeld. Persbureau Reuters meldt dat de rechtbank gevangenisstraffen tot ruim zeven jaar heeft uitgedeeld.

In oktober vorig jaar werden in Londen de lichamen van 39 illegale migranten uit China en Vietnam gevonden in een vrachtwagen. De groep was vermoedelijk gestikt. De verdachten die op maandag werden veroordeeld in Vietnam zouden voor 22.000 dollar (18.500 euro) de oversteek voor de illegale migranten hebben geregeld. Onder de slachtoffers was ook de 26-jarige Pham Thi Tra My, wiens wanhopige berichten die ze tijdens haar laatste momenten in de vrachtwagen aan haar ouders stuurde een rauwe inkijk gaven in het drama.

De vader van Tra My was aanwezig bij het proces. Hij zou een regeling hebben getroffen met de beklaagden. “Ik wil eerlijk gezegd niet dat de beklaagden lange gevangenisstraffen krijgen, omdat ik weet dat het gewoon een ongeluk was”, zei de vader volgens Reuters. “Door ze lange gevangenisstraffen te geven, kan ik mijn dochter niet terugkrijgen.”

