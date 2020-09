‘Uitkoopregeling van veehouderijen brengt minder stikstofwinst op’

Het saneren van varkenshouderijbedrijven teneinde stikstofuitstoot te verminderen blijkt minder in trek dan gedacht. Bovendien levert de uitkoopregeling niet zoveel stikstof op als van tevoren werd berekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dat melden journalisten van het Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico maandag in Trouw en het programma EenVandaag.

Door varkensboeren uit te kopen, wilde minister Carola Schouten (ChristenUnie, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de stikstofuitstoot verminderen. Maar door een rekenfout van het PBL zou per gestopt bedrijf veel minder stikstof worden bespaard.

Boeren haken af

Bovendien zullen waarschijnlijk veel minder boeren meedoen aan de regeling dan de 407 die in beeld waren, stelt belangenbehartiger van de varkensboeren POV. Naar schatting tekent 50 tot 60 procent van de boeren daadwerkelijk. Dat komt uit op tweehonderd boeren, terwijl op 361 handtekeningen was gerekend. De sector verkeert in minder zwaar weer dan voorheen en in Brabant worden strenge milieuregels twee jaar uitgesteld - dat geeft de boeren redenen om niet te willen saneren, volgens de POV en adviesbureaus.

Frappant is ook dat blijkt dat de regeling in eerste instantie niets te maken had met de stikstofregeling. Het oorspronkelijke doel was een warme sanering voor de veehouderij. Het probleem van de stikstofuitstoot werd pas aan de regeling verbonden na de uitspraak daarover van de Raad van State vorig jaar. Schouten verviervoudigde het budget voor de regeling en stelde in totaal bijna een half miljard euro beschikbaar. Tegen Trouw en EenVandaag zegt het ministerie dat pas in april 2021 bekend is wat de uiteindelijke stikstofopbrengst is van het plan. Tot die tijd wordt uitgegaan van de ruime berekening van het PBL.