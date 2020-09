Trump parachuteert rechtse havik bij ontwikkelingsbank

Ook als de Amerikaanse president Donald Trump over anderhalve maand zijn herverkiezing mocht mislopen, zal zijn invloed in Latijns-Amerika en de Caraïben nog jaren nagalmen in de naam van Mauricio Claver-Carone. Zaterdag werd deze rechtse Cubaans-Amerikaan gekozen tot nieuwe directeur van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (BID, in het Spaans).

Clavers voordracht werd gesteund door een ruime meerderheid van de lidstaten, maar daar gingen weken verhitte diplomatieke strijd aan vooraf. Links geregeerde landen maakten bezwaar tegen Trumps keuze. Geboren in Miami en opgegroeid in Madrid als zoon van Cubaanse ouders die het Castro-regime ontvluchtten, zet Claver zich als politiek lobbyist al zijn hele loopbaan in tegen detente met Havana. Dat betekent voor hem ook dat Cuba’s bondgenoten in de regio – Venezuela voorop – fel bestreden moeten worden.

Onder de vorige regering-Obama kwam er in 2014 na ruim een halve eeuw Koude Oorlog alsnog ontspanning met Cuba. Onder Trump verslechterde de bilaterale relatie weer, en daar droeg Claver voor een belangrijk deel zelf aan bij, als directeur-generaal voor het westelijk halfrond binnen de Nationale Veiligheidsraad. Trump draaide de dooi mede terug in de hoop dat dit hem stemmen oplevert van het grote Cubaans-Amerikaanse kiezersblok in Florida, elke verkiezing een cruciale swing state.

Tegen ‘waardigheid’ latino’s

Linkse landen zaten niet te wachten op een Trump-havik bij een bank die in hun regio grote invloed uitoefent via de leningen die ze verstrekt voor bijvoorbeeld infrastuctuur of schuldsanering. Enkele oud-presidenten schreven een boze brief waarin ze spraken van „agressie tegen de Latijns-Amerikaanse waardigheid”.

Clavers verkiezing doorbreekt ook de ongeschreven regel dat de BID-directeur een Latijns-Amerikaan moet zijn. Hij wordt de eerste Noord-Amerikaanse directeur in de zestigjarige geschiedenis van de BID.

De protesterende landen probeerden de stemming uit te stellen tot na 3 november, als de Amerikanen kiezen wie de komende vier jaar in het Witte Huis zit. Met hulp van rechtse regionale bondgenoten als Colombia wist Washington dit verzet echter tijdig te breken.

Ook een land als Suriname, waar recent de meer pro-westerse president Santokhi aantrad, steunde de voordracht van Claver. De nieuwe regering in Paramaribo is al in gesprek met onder andere de BID over noodleningen nu de overheidsfinanciën er beroerd voor staan. Donderdag maakt de Amerikaanse minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) een tussenstop in de voormalige Nederlandse kolonie.

NRC Race naar het Witte Huis De laatste ontwikkelingen rond het Witte Huis en de komende presidentsverkiezingen Inschrijven