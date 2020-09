Student wil juist nu bij een vereniging

Studentenverenigingen zijn dit jaar populairder dan ooit, maar de studenten ondergaan een introductietijd vol beperkingen en strenge regels. De ontgroeningen, introductiekampen en eerstejaarsfeesten zijn geschrapt. Brakke studenten in collegezalen, die avond na avond verenigingskroegen hebben bezocht, ontbreken dit jaar. Door corona is hun introductietijd anders dan anders.

Bij de kroeg van Unitas in Groningen is het stiller dan normaal. Nieuwe leden moeten in shifts naar binnen en er is voor het eerst een sluitingstijd. „Voorheen ging de kroeg dicht als het feestje voorbij was”, zegt bestuurslid Annuska Holleman. „Nu is het om twee uur ’s nachts klaar.”

Toch zag Unitas een verdubbeling van het aantal aanmeldingen: 61 dit jaar. Dat is in lijn met de landelijke stijging van het aantal nieuwe leden bij studentenverenigingen. Ruim zestienduizend studenten hebben zich aangemeld bij een vereniging, blijkt uit cijfers van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Vorig jaar waren dat er tienduizend. „Veel studenten hebben maanden thuisgezeten en volgen ook de komende maanden het onderwijs grotendeels online”, zegt Yorick van der Heiden, praeses van de LKvV. „Daarom zijn ze op zoek naar een nieuw netwerk en aansluiting bij de stad op een plek waar je binnen kunt lopen om een koffietje te doen.”

Maar door corona moeten de verenigingen zich aan strenge regels houden, geen alcohol en na tien uur ’s avonds naar huis. Desondanks blijven corona-uitbraken niet uit. Het Amsterdamse studentencorps besloot begin augustus de kennismakingstijd vroegtijdig te stoppen nadat vier aspirant-leden positief waren getest. Honderden studenten werden opgeroepen in quarantaine te gaan. Vrijdag bleek het raak in Groningen, waar 29 leden van de christelijke vereniging Navigators positief zijn getest.

In groepjes van vier

De meeste studentenverenigingen slaan de introductiekampen en feesten over. Worden studentenverenigingen daar toch op betrapt, dan riskeren ze intrekking van hun alcoholvergunning. Zo vindt bij Albertus Magnus in Groningen de introductietijd voornamelijk online plaats, zegt bestuurslid Ruben van Rossem. Af en toe mogen nieuwe leden in groepjes van vier het clubgebouw in. De vereniging had 1.183 aanmeldingen tegenover ongeveer 700 vorig jaar, terwijl er maar plek is voor 500 nieuwe leden.

De fietstocht naar Culemborg ging niet door, maar surfles mocht wel

Ook kleine verenigingen merken de gevolgen van de coronaperiode. Bij de Amsterdamse studentenvereniging Particolarte (70 leden, 20 nieuwe aanmeldingen), gericht op kunst en cultuur, mogen op borrels maximaal vier nieuwe mensen langskomen zodat ze kunnen mengen met de andere leden. En er zijn onlineactiviteiten voor de nieuwe leden. „We hebben online koekjes gebakken en een tekenworkshop gegeven waarbij we elkaar hebben nagetekend”, zegt bestuurslid Erina Koomen. „Alleen zien we tijdens die evenementen vaak maar één of twee nieuwe mensen. Het is moeilijk om online contact te maken.”

Vereniging leiden is opeens heel dankbaar werk Erina Koomen bestuurslid Particolarte

Lang werden de studentenverenigingen in het ongewisse gelaten. Nadat de feestjes, reisjes en gala’s voor eindexamenleerlingen al waren afgelast, gebeurde dat op 6 augustus ook met de introductiebijeenkomsten van studentenverenigingen. De boodschap in de persconferentie van premier Mark Rutte (VVD), zelf nooit lid van een studentenvereniging geweest, was helder: dit jaar geen wervingsactiviteiten, geen fysieke introductietijd en geen ontgroening.

Diezelfde dag zaten besturen van Amsterdamse studentenverenigingen aan tafel bij burgemeester Femke Halsema en de lokale GGD. „Onder strenge voorwaarden mocht onze introductietijd doorgaan”, zegt Daniël Methorst, bestuurslid van studentensurfvereniging D.E.R.M. Nieuwe leden zouden naar Culemborg gaan. „Op de fiets, met eenpersoonstentjes, zonder drank”, zegt Methorst. Daar kon na de persconferentie een streep door.

Surflessen en snowboarden

Na een debat in de Tweede Kamer werden de maatregelen eind augustus versoepeld en mochten studentenverenigingen net als onderwijs- en sportinstellingen onder strenge voorwaarden toch een programma organiseren voor nieuwe leden. „Nu organiseren we surflessen, skateclinics en gaan we snowboarden om nieuwe leden kennis te laten maken met ons”, zegt Methorst. „Maar we vragen ons af of dit genoeg is om nieuwe leden aan de vereniging te binden.”

Lees ook: de nieuwe generatie studenten: driedubbel genaaid en toch veerkrachtig (opinie)

Hoewel het aantal aanmeldingen bijna overal is verdubbeld, vinden de verenigingen het moeilijk om het verenigingsgevoel over te brengen op de nieuwe leden. Maar voor sommige studenten is het bestaan van de vereniging al genoeg om zich te binden, merken ze bij Particolarte: „Bij ons hebben studenten zich aangemeld die zich eenzaam voelen”, zegt Koomen. „Voor hen kunnen we veel betekenen en dan is zo’n studentenvereniging leiden opeens heel dankbaar werk.”

Jaap van Dissel, directeur infectieziektenbestrijding RIVM, werd afgelopen weekend geïnterviewd door Het Parool. Hij suggereerde daar mogelijke nieuwe maatregelen die steden en regio’s kunnen nemen, onder andere voor studenten. „Er zijn nu clusters rond studenten, en daar moet je echt op terug stampen”, zei Van Dissel. „Algemene maatregelen kunnen zijn: studentensociëteiten en horeca ’s avonds laat dicht en beperking van het aantal sociale contacten.”