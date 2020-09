Sander Schimmelpenninck stopt ook als hoofdredacteur van Quote

Sander Schimmelpenninck stopt na vier jaar als hoofdredacteur van Quote. De journalist wil blijven presenteren, gaat voor de Volkskrant schrijven over Scandinavië, wil zijn podcastbedrijf uitbreiden en meer tijd doorbrengen bij zijn vriendin in Zweden. „En dus ga ik mijn leven met wat meer vrijheid inrichten”, schrijft hij maandag in een artikel op de website van het blad.

Alvorens journalist te worden was Schimmelpenninck horeca-ondernemer en advocaat-stagiair bij een Amsterdams advocatenkantoor. In 2013 werd hij redacteur bij Quote, om drie jaar later hoofdredacteur te worden. Nu wil hij door, schrijft hij maandag. „Zeven jaar is lang, en al helemaal voor een millennial zonder zitvlees.” Daarbij speelt een rol dat hij zijn persoonlijk leven anders wil inrichten. „Het vergrootglas waaronder ik het afgelopen jaar heb gelegen, vooral door mijn Op1-presentatie, beviel me buitengewoon slecht.”

Het hoofdredacteurschap was voor Schimmelpenninck de laatste jaren slechts een van vele functies. Hij presenteert de Zelfspodcast, maakt programma’s voor Omroep WNL en is columnist voor de Volkskrant. In januari werd hij een van de presentatoren van de talkshow Op1, om daar deze zomer weer mee te stoppen. De reden was dat hij zich daar niet thuis voelde en meer tijd wilde maken voor andere dingen, schreef hij toentertijd.

Quote verschijnt ongeveer eens per maand in een oplage van ruim 28.000, blijkt uit cijfers van de onderzoekers van NOM. Wie Sander Schimmelpenninck gaat opvolgen als hoofdredacteur is nog onbekend.