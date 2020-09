Poetin helpt Loekasjenko met nieuwe lening

Rusland geeft Wit-Rusland onverminderde politieke steun en een nieuwe lening van 1,5 miljard dollar. Dat maakte de Russische president Poetin bekend tijdens een ontmoeting met zijn Wit-Russische collega Aleksandr Loekasjenko, deze maandag in de Zuid-Russische badplaats Sotsji. Ook zei hij van mening te zijn dat Wit-Russen zelf hun politieke toekomst moeten bepalen. „U kent ons standpunt goed: we wensen dat de Wit-Russen zelf, zonder enige aansporing en druk van buitenaf, op een rustige manier in dialoog gaan met elkaar, om deze situatie op te lossen en tot een gezamenlijk besluit te komen”, aldus Poetin. Wel voegde Poetin hieraan toe dat hij voorgenomen hervormingen van de Wit-Russische grondwet aanmoedigt - politiek analisten zien daarin niet alleen zijn wens om de crisis in het buurland snel opgelost te zien, maar ook de hoop dat een dergelijk hervormingsproces op termijn een geschikte opvolger voor Loekasjenko zal opleveren.

Het tête-a-tête was het eerste sinds de desastreus verlopen presidentsverkiezingen begin augustus en de massale antiregeringsprotesten nadien, waartegen door zijn veiligheidstroepen regelmatig zeer hard is opgetreden.

Met een glimlach

Loekasjenko zei de gebeurtenissen in zijn land „met een glimlach” te volgen. „We hebben op zaterdag een mars van vrouwen en meisjes, en op zondag een algemene mars. De rest van de dagen neemt het leven zijn gewone loop. Op zaterdag en zondag maken we een deel van Minsk vrij, zodat mensen die dat willen kunnen deelnemen. Maar het belangrijkste is dat de grens niet wordt overschreden”, sprak Loekasjenko. Hij lichtte niet toe wat zijn rode lijn behelst.

Evenmin repte hij over het extreme geweld, noch over de detenties, martelingen en verdwijningen van demonstranten en politici. Wel merkte hij op dat de gebeurtenissen in zijn land anders zijn dan de media voorspiegelen. Wit-Rusland moet „dicht bij zijn oudere broer blijven” door „op alle vraagstukken” samen te werken. „Ik ben u zeer dankbaar. U hebt laten zien dat de Wit-Russische grenzen de grenzen zijn van de Uniestaat.” Daarmee refereerde Loekasjenko aan de door Rusland felbegeerde ‘Uniestaat’, een monsterproject dat verregaande politieke en economische integratie tussen Wit-Rusland en Rusland behelst.

Lees ook deze analyse over de relatie Rusland-Wit-Rusland

De opmerking onderstreepte opnieuw zijn wispelturigheid: vorige week nog zette Loekasjenko in een interview met Russische staatspers vraagtekens bij datzelfde project. Ook schetste hij een hypothetisch scenario waarin Wit-Rusland wel eens uit de collectieve veiligheidsverdragsorganisatie (CSTO) met Rusland zou kunnen stappen. Al haastte hij zich vervolgens te benadrukken dat juist híj er alles aan zal doen om te voorkomen dat zijn land zal veranderen in een „centrum van vijandelijkheden” tussen Rusland en de NAVO.

Harde kritiek

De gevluchte Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja uitte maandag harde kritiek op de bijeenkomst. „Ik wil Vladimir Poetin hieraan herinneren: wat u ook overeen komt tijdens de bijeenkomst in Sotsji, het zal geen rechtskracht hebben. Alle overeenkomsten die zijn ondertekend met de onwettige Loekasjenko zullen worden herzien door de nieuwe regering. (…)”, aldus Tichanovskaja volgens nieuwssite Tut.by.

Maandag werd bekend dat opnieuw een lid van de oppositionele Coördinatieraad is gearresteerd. Het gaat om Konstantin Titov, de voorzitter van de raad. Het enige lid van de raad dat nu nog in vrijheid is, is de Wit-Russische auteur en Nobelprijswinnaar Svetlana Alexievitsj.