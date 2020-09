Ook Noord-Nederlandse kranten in Belgische handen

Het Belgische uitgeversconcern Mediahuis neemt de Noord-Nederlandse regionale kranten en overige titels van het noodlijdende NDC mediagroep over. Mediahuis, reeds onder meer eigenaar van NRC, De Telegraaf en De Limburger, maakte deze deal maandagochtend bekend. Een bedrag is niet genoemd.

Naast Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad vallen onder NDC ook veertig week-aan-weekbladen, een audiovisueel team, een marketingbedrijf en een evenementenbureau. Mediahuis spreekt van 193.000 abonnees in totaal. Er werken 600 medewerkers.

De afgelopen jaren groeide NDC mediagroep uit van een traditionele uitgeverij tot een ‘mediahuis’ met zestig merken. Tegelijk verkeert het bedrijf al jaren financieel in zwaar weer. In 2017 en 2018 leed NDC (112 miljoen omzet) beide jaren rond vijf miljoen verlies, waarna stichtingen BV Oranjewoud (87 procent eigenaar) en Je Maintiendrai (13 procent) op zoek gingen naar een overname-kandidaat.

Met de overname is de Nederlandse dagbladenmarkt bijna helemaal in handen van twee Belgische uitgeverijen. Mediahuis nadert een marktaandeel van 45 procent, terwijl concurrent DPG Media (voorheen De Persgroep) ongeveer 50 procent in handen heeft. Een DPG-woordvoerder wil niet zeggen hoe serieus de interesse was in NDC, waarmee DPG op commercieel en journalistieke gebied tot op heden mee samenwerkt.

Zelfstandig dochterbedrijf

Algemeen hoofdredacteur Evert den Dijk, tevens directielid bij NDC, spreekt in het persbericht van het „versnellen” van een „noodzakelijke digitale transformatie” dankzij de mogelijkheden die het Mediahuis-concern biedt in schaal en expertise. Tevens uit hij de hoop te kunnen „putten uit de beste verhalen van hun andere mooie titels”.

De regionale verankering blijft volgens directeur Pier Baarsma overeind door een eigen directie en twee noordelijke vertegenwoordigers in een nieuw te vormen Raad van Commissarissen bij de NDC-tak van Mediahuis. „We maken straks, als alles volgens plan verloopt, deel uit van Mediahuis als zelfstandig dochterbedrijf.” Ook bij de andere Mediahuis-dochters, zoals NRC Media, is sprake van een eigen bestuur.

De Autoriteit Consument en Markt moet de overname nog goedkeuren. Alleen het Financieele Dagblad, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad en de regionale titel Barneveldse krant zijn niet in handen van Mediahuis dan wel DPG.