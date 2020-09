‘Onafhankelijke laboratoria: Navalny inderdaad vergiftigd met novitsjok’

Onderzoek door twee onafhankelijke laboratoria heeft bevestigd dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalny is vergiftigd met novitsjok. Dat heeft de Duitse regering maandag bekendgemaakt. Op Duits verzoek werd het onderzoek uitgevoerd in Zweden en Frankrijk. De bevindingen vormen voor de regering van Angela Merkel aanleiding Rusland opnieuw om tekst en uitleg te vragen.

Navalny werd vorige maand onwel aan boord van een vliegtuig boven Rusland. Het toestel maakte een noodlanding in Omsk, waar hij werd opgenomen in een ziekenhuis. Hij lag in coma en werd kunstmatig beademd. De artsen in dat ziekenhuis stelden geen sporen van vergiftiging te hebben aangetroffen, en schreven Navalny’s precaire gezondheidssituatie toe aan een stofwisselingsprobleem. Pas nadat Navalny onder internationale druk was overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn, konden tekenen van vergiftiging worden aangetoond.

‘Chemisch wapen

Een Duits laboratorium had eerder al vastgesteld dat Navalny slachtoffer was geworden van vergiftiging met een stof uit de ‘novitsjok-groep’. Dergelijke zenuwgiffen zijn moeilijk te produceren. Ze worden daarom in verband gebracht met de Russische regering. Novitsjok werd in 2018 gebruikt voor de aanslag op Sergej Skripal in Engeland.

Het gebruik van zenuwgif om iemand om het leven te brengen, wordt door de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) „beschouwd als het gebruik van een chemisch wapen”, zei Fernando Arias begin deze maand. De OPCW heeft om die reden ook een onderzoek geopend naar de vergiftiging van Navalny. Dat loopt nog.