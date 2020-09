OM eist boetes en taakstraffen tegen eerste verdachten van haatberichten tegen Clarice Gargard

De eerste vier verdachten in de rechtszaak over hatelijke berichten tegen journalist Clarice Gargard hoorden maandagmiddag het Openbaar Ministerie boetes en taakstraffen tegen zich eisen. Dat schrijft ANP. Twee van hen moeten volgens het OM een taakstraf van dertig uur krijgen, twee anderen een boete van 350 euro voor „opruiing tot een strafbaar feit”.

In het grote ‘themaproces’ staan in totaal 25 mensen terecht. Die verdachten zouden twee jaar geleden berichten hebben geplaatst onder een filmpje van Gargard op Facebook, waarin actievoerders van Kick Out Zwarte Piet waren te zien tijdens de sinterklaasintocht in Amstelveen. Gargard deed aangifte van tweehonderd berichten, waaruit het OM een selectie heeft gemaakt op basis van de inhoud en ernst.

Onder de livestream werden reacties gezet als „Bom erop” en „Hoe laat gaan we? Walsen we er even overheen”. Een van hen zou opmerkingen hebben geplaatst met een discriminatoir karakter, volgens de aanklager. De officier ging niet mee in de ingediende schadeclaim voor immateriële schade; die was volgens hem niet goed onderbouwd.

Officier in opspraak

Maandag was de eerste zittingsdag. Die begon roerig, nadat zondagavond bekend was geworden dat de officier van justitie die in eerste instantie aan de zaak werkte, Jacobien Vreekamp, van de zaak was gehaald. Ze kwam eerder dit weekend onder vuur te liggen over het besluit om de vervolging van rapper Akwasi te seponeren, waarvoor ze medeverantwoordelijk was. Gargard en haar advocaat Sidney Smeets waren niet van tevoren van dat besluit op de hoogte gebracht.

Maandagochtend liet Gargard weten zorgen te hebben over de gang van zaken. De rechtbank wees het verzoek af van haar raadsman om de zaak aan te houden. Nog vier zittingsdagen volgen. De rechter doet op 2 november uitspraak.