Na Action ook verbod op messenverkoop aan kinderen bij IKEA, HEMA en Xenos

Na Action gaan ook winkelketens IKEA, HEMA en Xenos een landelijk verbod invoeren op de verkoop van messen aan kinderen onder de zestien jaar. Blokker overweegt een soortgelijke maatregel. Dat bevestigen woordvoerders van IKEA, HEMA en Blokker aan NRC. Xenos was maandagmiddag niet bereikbaar, maar meldde het verbod aan persbureau ANP.

Vrijdag werd bekend dat Action al enkele maanden geen messen meer verkoopt aan kinderen onder de zestien jaar. Het besloot hiertoe nadat agenten uit de regio Zaanstreek aan Action hadden gemeld dat bij jongens van twaalf jaar oud messen werden gevonden die van de winkelketen afkomstig waren. Op Facebook deed burgemeester van Zaanstad Jan Hamming vrijdag een oproep aan IKEA, HEMA, Xenos en Blokker om ook met de messenverkoop aan kinderen te stoppen.

De afgelopen jaren neemt het aantal messteekincidenten onder jongeren toe. Zowel de woordvoerder van HEMA als die van IKEA benadrukt dat wat hen betreft vooral een belangrijke rol is weggelegd voor de politiek in het bestrijden van dit probleem, bijvoorbeeld in de vorm van een landelijk verbod op het dragen van messen voor jongeren. Bij HEMA gaat het verkoopverbod per direct in. IKEA en Xenos rollen het de komende dagen uit.

