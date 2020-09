Monteverdi klinkt in ‘Arïanna’ met muziek uit vele streken

‘Ik ben de Liefde. De Grieken noemden mij Aphrodite, in het oude Egypte noemden ze me Hathour, in Mesopotamië Inanna, de Romeinen noemden me Venus, in West- Afrika zeiden ze Oshun of simpelweg: mama.” Zo begint in Podium Mozaïek de ‘reconstructie’ van l’Arianna, de tweede opera van Claudio Monteverdi (1567–1643), waarvan slechts de tekst en één lament bewaard is gebleven.

Zoals liefde overal anders heet maar dezelfde is, zo geldt dat ook voor muziek, bewijst deze Arïanna van World Opera Lab. In 7 talen gezongen klinkt ruim anderhalf uur muziek uit landen rond Naxos, het eiland waar Ariadne en haar geliefde Theseus heen vluchtten nadat hij de Minotaurus doodde. Onder andere Griekse, Turkse, Syrische, maar ook Afro-Surinaamse muziek klinkt; verschillend, maar moeiteloos samengevlochten tot één geheel. Componisten Haytham Safia, Aspasia Nasopoulou en Kaveh Vares hebben met respect voor Monteverdi een prachtcompositie gemaakt. In het sterk op elkaar ingespeelde ensemble lukt het met name violiste Emmy Storms alle grenzen onhoorbaar te maken.

Lees ook deze reportage: De lappendeken van Monteverdi bij het World Opera Lab

De kwaliteit van de cast is wisselend, ook individueel. Theseus Shwan Sulaiman heeft als acteur nog een lange weg te gaan, maar doet halverwege uit het niets de mond openvallen met een prachtige, indrukwekkend hoge klaagzang. Het enige overgeleverde origineel uit 1608, het ‘Lamento d’Arianna’, wordt weergaloos vertolkt door de Turks-Nederlandse sopraan Aylin Sezer. Alleen al hiervoor zou je nog eens gaan.

Niet alleen muziek en zang blijven het hele stuk een constante, ook de vrij trage choreografie wordt nergens onderbroken. Dat heeft een wat vermoeiend effect; je krijgt geen moment rust. Regisseuse Miranda Lakerveld speelt het klaar een overtuigende liefdesnacht op 1,5 meter afstand te creëren, maar het gebrek aan decor en rekwisieten maakt dat je daaromheen een hoop moet gissen over het wie, wat en waar. De kleine setting in Podium Mozaïek is charmant, maar eigenlijk verdient Arïanna een grotere, aangeklede productie.

Opera Arïanna door World Opera Lab en Podium Mozaïek. Regie: Miranda Lakerveld. Gezien: try-out 10/9, Podium Mozaïek in Amsterdam. Uitverkocht, wel op Rotterdamse Operadagen, 27/9. Inl: Inl: podiummozaiek.nl Voorstellingen. ●●●●●