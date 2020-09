Man die ‘zonder alcohol’ dronken werd vrijgesproken van verkeersongeluk

Een promillage van 2,34 blazen zonder een druppel alcohol genuttigd te hebben? Het kan, zeggen medische deskundigen. Een 34-jarige man uit het Gelderse Huissen werd daarom maandag door de politierechter in Arnhem vrijgesproken voor het veroorzaken van een verkeersongeluk, ondanks zijn volgens de wet veel te hoge promillage.

De man kwam in november 2019 met zijn auto op de verkeerde weghelft terecht en raakte daarbij twee tegenliggers. De slachtoffers kwamen met blikschade vrij. Uit de blaastest die na het ongeluk volgde, bleek de man een veel te hoog alcoholpercentage in zijn bloed te hebben. Een promillage van 2,34 is bijna vijf keer zo hoog als het toegestane percentage van een ervaren bestuurder (0,5 promille). Volgens de website alcoholinfo.nl staat het gemiddeld, afhankelijk van onder meer lengte en leeftijd, gelijk aan zo’n negen glazen wijn of bier.

Suiker

Maar: de verdachte verklaarde niet gedronken te hebben en liet zich na het ongeval testen in het ziekenhuis. Daar stelden deskundigen vast dat de man lijdt aan het ‘auto-brouwerijsyndroom’. Bij deze zeer zeldzame aandoening zet het lichaam suiker om in alcohol. Hoeveel suiker de man tot zich zou hebben genomen, is niet bekend.

De politierechter in Arnhem achtte het maandag niet bewezen dat de Huissenaar alcohol had genuttigd voor het ongeluk en spreekt hem daarom vrij. Tegelijkertijd achtte de rechtbank het ook niet bewezen dat de man géén alcohol had gedronken. Op basis van het medische rapport en de verklaring van deskundigen kon de rechter „niet uitsluiten dat het alcoholpercentage in het bloed van de man wordt veroorzaakt door het syndroom en niet door het innemen van alcohol”.