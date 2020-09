Man (30) die in Amsterdam inreed op politie verdacht van poging tot doodslag

De dertigjarige man uit Zaanstad die vorige week inreed op een politieauto in Amsterdam wordt verdacht van poging tot doodslag. Ook is hem vernieling ten laste gelegd. Dat bevestigt een woordvoerder van het Amsterdamse OM maandagavond na berichtgeving in Het Parool.

De rechter-commissaris heeft zijn hechtenis met veertien dagen verlengd. Over het motief van de man is nog niets duidelijk. Op beelden van het incident is te zien hoe een busje meermaals inrijdt op een politieauto in het centrum van Amsterdam. De agenten stappen vervolgens uit de auto en lossen waarschuwingsschoten. De man probeerde daarna in het busje te ontkomen, maar reed vast op een politiemotor die de weg blokkeerde. Met behulp van pepperspray werd hij aangehouden.

De man is daarna naar het ziekenhuis gebracht, waar hij volgens Het Parool nog steeds ligt. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. Twee politiemannen die in de auto zaten, raakten lichtgewond.