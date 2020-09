Levenslange gevangenisstraf voor aanslag op Palestijns gezin

Een Israëlische man die in 2015 een aanslag pleegde op een Palestijns gezin is maandag veroordeeld tot drie keer levenslang. Dat meldt persbureau Reuters. De rechtbank acht bewezen dat de aanslag nauwkeurig was voorbereid en een resultaat was van racisme en “de radicale ideologie” van de 26-jarige verdachte.

De dader, Amiram Ben-Uliel, was al eerder schuldig bevonden in de zaak. In 2015 gooide de man een brandbom naar binnen bij een Palestijns gezin uit het dorpje Duma, op de Westelijke Jordaanoever. Een kind van één kwam daarbij om, zijn ouders overleden later aan hun verwondingen. Een vierjarig jongetje kwam er met ernstige brandwonden vanaf.

Wraakacties

De aanslag zorgde voor een golf van wraakacties door Palestijnen, die zeiden dat Israël te weinig deed om joodse extremisten aan te pakken. Mede daarom noemen veiligheidsdiensten die bij de zaak betrokken zijn de veroordeling van Ben-Uliel „een belangrijk moment in de strijd tegen joods terrorisme”.

Ben-Uliel bekende de moorden eerder dit jaar. Hij zou de aanslag hebben gepleegd uit wraak voor een eerdere moord op een Israëliër door een Palestijn in de buurt van Duma. De familie van de dader heeft aangegeven de zaak aan te zullen vechten bij het Israëlisch Hooggerechtshof.