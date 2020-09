Klepperend krakebs, koorzang en funk in Haagse binnenstad

Opeens is er weer muziek in de stad. De drums doen scooteralarmen afgaan, op de Grote Markt kijkt een boa verschrikt naar de cirkel van dansers tussen het Haagse winkelpubliek. De stoet waarin de anderhalve meter redelijk wordt gerespecteerd trekt van Theater Korzo naar het Theater Aan Het Spui. Voorop dansen Marokkaanse muzikanten in goudgroene kledij met twee drums en veertien paar krakebs, metalen castagnetten.

Natuurlijk is het een gemankeerde versie van het Gnawa Festival, dat dit jaar de grote maâlems (meestermuzikanten) van de belangrijkste gnawagroepen uit Marokko had willen halen. Maar er staat mooi wel een weekend lang spannende muziek geprogrammeerd op prachtige locaties. De groep van de parade, onder leiding van de Brusselse maâlem Reda Stitou, speelt die avond in Korzo voor zo’n dertig toeschouwers.

Gnawa is trance-opwekkende, rituele muziek, bedoeld om een nacht lang vrij op te dansen en de grens tussen muzikant en publiek te slechten. Dat gaat niet als iedereen moet blijven zitten in het theater en slechts met het bovenlijf mag wiegen. Dus meer dan bedoeld is het een opvoering, maar wel een mooie. De klepperende krakebs, koorzang en atletische dans gaan onafgebroken door. Stitou bespeelt de guembri-luit soms alsof hij een bas ‘slabt’ als in een funkformatie. Tijdens tragere passages klinkt het als woestijnblues.

Voor de kansel in de Nieuwe Kerk is de guembri het enige overgebleven gnawa-element tijdens een intens optreden van de zangeressen Karima el Fillali en Shishani Vranckx (samen Shakuar) met het Residentie Orkest. De in zwart en zilver gestoken zangeressen brengen elkaar tot prachtige improvisaties. El Fillali oogt en klinkt gracieus, klassiek, maar groovet ongeremd als ze de guembri pakt. Vranckx brengt flair en funk, ze kan scatten op een manier die tussen klassiek en jazz hangt. Met de talking drum zweept ze El Fillali op in flamencodans. Over strijkers en soulbeats klinkt in het Arabisch, Engels, Frans, Spaans en Oshiwambo (een Namibische taal) de veelzijdigheid van deze samenwerking.

De Brusselse maâlem Reda Stitou op het Gnawa Festival. Foto Rob Hogeslag

World Gnawa Festival. Gehoord, 12/9, Den Haag. Inl: gnawafestival.nl ●●●●●