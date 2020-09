‘Kansarme’ asielzoekers voortaan in aparte opvang en zonder leefgeld

Asielzoekers die volgens het kabinet weinig kans maken op een Nederlandse asielvergunning, verblijven voortaan gezamenlijk in een aparte, soberdere opvang dan andere immigranten. Ook krijgen ze geen leefgeld meer, maar „goederen in natura”, zoals maaltijden en toiletartikelen, zo schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie, VVD) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Deze nieuwe regels zijn bedoeld voor nieuwe asielzoekers uit zogenaamde veilige landen van herkomst en voor vluchtelingen die al een asielvergunning hebben elders in de Europese Unie. Momenteel worden zij door asielzoekerscentra door heel Nederland opgevangen, maar dat moet met „zorgvuldige opbouw” veranderen, schrijft Broekers-Knol. Ook moet deze groep asielzoekers zich voortaan dagelijks melden bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daar worden ze gecontroleerd bij het naar binnen- en buitengaan.

Volgens de staatssecretaris moeten deze nieuwe maatregelen tot een snellere asielprocedure leiden. „Er is sneller duidelijkheid over hun toekomst en zij kunnen Nederland sneller verlaten bij een afwijzing van de asielaanvraag”, aldus Broekers-Knol. Ook zou Nederland minder interessant worden voor deze groep vluchtelingen. Bovendien zou het beleid zorgen voor een „betere beheersbaarheid” van deze groep in asielzoekerscentra.

Nauwelijks kans

Asielzoekers uit een veilig land van herkomst of met een andere EU-asielvergunning maken volgens Broekers-Knol „nauwelijks kans op een asielvergunning” in Nederland, maar „belasten het opvang- en asielsysteem” wel. Ook zouden de asielzoekers uit veilige landen „relatief vaak voorkomen in de groep overlastgevers”.

De groep zal worden opgevangen in aparte delen van de asielzoekerscentra in Ter Apel en Budel-Cranendonck. Asielzoekers die kwetsbaar zijn, zoals alleenstaande vrouwen of lhbt’ers, worden in een ‘normaal’ asielzoekerscentrum opgevangen, maar moeten zich wel aan de andere regels houden en krijgen geen leefgeld. Enkel alleenstaande minderjarigen zijn uitgezonderd van de nieuwe regels.

