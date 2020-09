Johnson jaagt Lagerhuis weer op stang over Brexit

Het schouwspel in het Lagerhuis op maandag had eigenlijk tot het verleden moeten behoren. Een premier die een omstreden wetsvoorstel met een vlammend betoog inleidde. Bakken aan kritiek. Interne twisten tussen ruziënde facties binnen de Conservatieven. En een uitkomst die nog ongewis is. Dat waren allemaal zaken waar premier Boris Johnson een einde aan wilde maken door vorig jaar december afgetekend de Lagerhuisverkiezingen te winnen, met de belofte zijn Brexit-deal („oven-ready”) met spoed uit te voeren.

Diezelfde Brexit-deal stelt de premier nu ter discussie. Terugkomen op de afgewogen afspraken met de EU over de Ierse grens, leidt ook in het Lagerhuis tot een verhoogde staat van opwinding.

De zogenoemde United Kingdom Internal Market Bill moet regelen dat na de Brexit alle landen binnen het Verenigd Koninkrijk dezelfde handelsregels gelden. Maar Johnson wil afspraken over controles op handel tussen Noord-Ierland en de rest van het VK alsnog wijzigen, evenals de verplichting het Europese staatssteunbeleid grotendeels te volgen. „Deze wet is essentieel om de economische en politieke eenheid van ons land te waarborgen”, zei Johnson.

Mes op de keel

Johnson vond het onzinnig te suggereren dat hij een onbetrouwbare gesprekspartner is. De EU chanteert juist, zei hij. „De EU is bereid extreme en onredelijke maatregelen te treffen om ons onder druk te zetten.” Als de Britten niet akkoord gaan met een ongunstige handelsdeal kan Brussel de Britse uitvoer van landbouwproducten naar de EU verbieden, stelt Johnson. Dat betekent dat de EU rundvlees en landbouwproducten uit Engeland, Wales en Schotland naar Noord-Ierland kan tegenhouden. Ze verdelen ons eigen land, riep Johnson.

De Brexit-deal van vorig jaar zorgt er volgens Johnson voor dat Noord-Ierland afdrijft van de rest van het VK. „Geen Britse premier, geen regering, geen parlement kan deze verplichtingen aanvaarden”, zei Johnson over de Europese deal waar hij zelf zijn handtekening onder zette en die hij door het parlement loodste.

Labour viel de premier aan. „Een competente regering zou nooit afspraken zijn aangegaan waar ze niet mee kan leven”, sneerde Ed Miliband, de vervanger van partijleider Keir Starmer, die thuiszat omdat een familielid mogelijk corona heeft.

Een woordvoerder van de Commissie ontkende druk uit te oefenen. We kunnen pas beoordelen of Britse landbouwproducten toegestaan zijn als we weten wat de nieuwe regels voor voedselveiligheid en dierenwelzijn zijn, zei hij. „Wij wachten op die voorstellen.”

Johnson gokt

Opmerkelijker is de kritiek van partijgenoten van Johnson. Brexiteers Geoffrey Cox en Norman Lamont (voormalig minister en lord in het Hogerhuis) uitten hun ongenoegen. Voorafgaand aan het debat hadden de oud-premiers John Major, David Cameron en Theresa May, de Conservatieve voorgangers van Johnson, hun bezwaren kenbaar gemaakt. „Dit is shocking”, schreef Major vorig weekend in The Times samen met Tony Blair. May oordeelde dat de geloofwaardigheid van het VK geschaad is.

Johnson weet dat de pogingen van Major, Cameron en May als premier om de eurosceptische houding van een deel van de partij te verenigen met een relatief constructieve Europese opstelling mislukten. Dat wil hij voorkomen: liever ruzie met de EU en mastodonten van een oude soort politiek, dan het imago krijgen van een premier die een harde Brexit verkwanselt. Johnson gokt dat de meeste Tory-stemmers niet wakker liggen van deze schermutselingen. Kracht uitstralen is belangrijker dan betrouwbaar zijn.

Het wetsvoorstel is strategisch belangrijk voor de lopende onderhandelingen, en tevens onderdeel van de fundamentele discussie over het opschudden van de Britse staatsinrichting die Johnson en zijn topadviseur Dominic Cummings ontketenen. Naar verwachting zal het tegenstribbelende Lagerhuis het voorstel toch goedkeuren. In het Hogerhuis zal het verzet heviger zijn, daar zitten geen politici die omwille van hun loopbaan Johnson zullen steunen. Mogelijk schiet het Hogerhuis de wet in eerste instantie af. Ook dat is geen enorme tegenslag voor Johnson. Cummings wil het Hogerhuis al langer hervormen of zelfs afschaffen. Boris Johnson is nog lang niet uitgeraasd.

