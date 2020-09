‘Ik richt me nu voornamelijk op millennials’

in

‘Toen ik anderhalf jaar geleden op een dag totaal geen energie meer had, dacht ik eerst: ik neem wel een paar dagen vrij, dan ben ik vast snel weer de oude. Maar vier dagen werden twee weken en uiteindelijk kon ik pas na zo’n drie maanden weer langzaam aan de slag. Ik werkte als psycholoog bij een grote landelijke instelling, en vond het lastig om leuke dingen te doen en maar af en toe te werken. Terwijl dat ook een belangrijk onderdeel van de reïntegratie na een burn-out is.

„Daarom heb ik er toen voor gekozen ontslag te nemen, zodat ik zonder me schuldig te voelen in mijn eigen tempo weer aan het werk kon. Dit maakte het makkelijker om te herstellen. Ik had goed gespaard in de periode voor mijn burn-out, dus daardoor was het mogelijk om deze ruimte te nemen. Nog steeds let ik erop dat ik het rustig aan doe, maar sinds begin dit jaar gaat het een stuk beter. Ik zit voor een groot deel weer op m’n oude energielevel.

„Nu ondersteun ik mensen die te maken hebben met burn-outklachten en ik begeleid cliënten met coaching. Ik richt me voornamelijk op millennials, een generatie die veel met stressgerelateerde problemen te maken heeft. Ik verdien nu genoeg, maar hoop in de toekomst wel uit te groeien naar een bedrijf met wellicht ook psychologen in dienst. Dan gaat mijn inkomen waarschijnlijk ook wat omhoog.”

uit

‘Mijn vriend en ik gaan deze zomer op vakantie naar Portugal, en blijven daarna een maand in Porto om vandaaruit te werken. Het land is mooi, er hangt een fijne sfeer en het eten is lekker, dus prima om daar wat langer te blijven zitten. Mijn vriend heeft ook een eigen bedrijf en kan makkelijk even weg, ik kan bepaalde cliënten ook op afstand begeleiden. In mijn vorige baan gebruikten ze het al, deze vorm van e-health, maar sinds de coronacrisis is het normaler geworden. Een vriendin past in de tussentijd op ons huis.

„Verder geven mijn vriend en ik maandelijks toch best veel geld uit aan eten en drinken buiten de deur. In het weekend ontbijten we graag ergens samen en doordeweeks gaan we altijd wel een keer uit eten. En dan hier en daar nog een koffie, dan zit je wekelijks toch snel op 50 euro per persoon. Als we geld overhouden van de boodschappen, betalen we de uitjes daarvan, en anders splitten we de kosten om en om. De vaste lasten delen we ook fiftyfifty.

„Wat betreft kleding koop ik zo nu en dan iets. Ik ben best zuinig op mijn spullen en probeer bij een aankoop altijd goed te voelen en te kijken of de kleding een beetje duurzaam is. Ik heb wel eens gehad dat een kledingstuk in de winkel erg mooi was, maar er na twee keer wassen niet meer uitzag. Dan geef ik liever iets meer geld uit aan nieuwe kleding.”

Inkomen: ongeveer 1.850 euro netto Gezamenlijke lasten: woonlasten (1.100 euro), internet/tv (30 euro), inboedelverzekering (14 euro), boodschappen (300 euro), abonnementen (16 euro) Privé-uitgaven: mobiel (10 euro), verzekeringen (115 euro), sportschool (63 euro), WNF (3 euro) Sparen: ze probeert 500 euro per maand te sparen Laatste grote aankoop: een maand verblijf in Portugal (1.200 euro)

