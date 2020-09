Grootschalig onderzoek naar voorbereiden terreuraanslag Duitse militair

Bij Neubrandenburg in het noordoosten van Duitsland is sinds maandagochtend een grote politieactie gaande in verband met een Duitse militair. Duitse media melden dat de militair wordt verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Daarnaast zou hij contacten hebben in extreem-rechtse kringen.

Ruim zeventig agenten zijn betrokken bij het onderzoek. Onder anderen de woning en het kantoor van de verdachte worden onderzocht. De verdachte zou een veertigjarige beroepsmilitair zijn die nog in actieve dienst is. De politie meldt dat hij wordt verdacht van „het voorbereiden van een ernstige, staatsgevaarlijke daad van geweld”.

Extreem-rechtse kringen

Het is niet de eerste keer dat Duitse militairen in verband worden gebracht met extreem-rechtse kringen. In juni werd een commando-eenheid van het Duitse leger opgeheven nadat de eenheid meerdere malen negatief in het nieuws kwam, bijvoorbeeld omdat commando’s tijdens feestjes de Hitlergroet brachten en luisterden naar neonazi-rockmuziek.

Een maand eerder werd een Duitse commando opgepakt omdat hij een aanslag aan het voorbereiden zou zijn. In zijn huis werden naast wapens en explosieven nazigerelateerde objecten aangetroffen.

