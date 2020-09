Gelderse veiligheidsregio kampt sinds zaterdag met gijzelsoftware

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) kampt sinds zaterdag met gijzelsoftware die delen van de interne computersystemen verstoort. Communicatiesystemen als P2000 en C2000 werken nog, maar onder meer het e-mailverkeer is verstoord, laat de VNOG maandag weten. Wie achter de aanval zit en wat de hackers van de veiligheidsregio willen, is niet bekendgemaakt.

Aanvallers kunnen gijzelsoftware gebruiken om systemen te verstoren of informatie onbeschikbaar te maken. Als aan hun eisen is voldaan en het slachtoffer bijvoorbeeld losgeld heeft betaald, wordt de software weer uitgeschakeld. Of in dit geval ook eisen zijn gesteld, is niet bekend. De VNOG zegt dat in samenwerking met landelijke cyberveiligheidsautoriteiten en de politie de omvang en de gevolgen van deze aanval nog worden onderzocht.

Veiligheidsregio’s dragen verantwoordelijkheid voor rampen- en crisisbestrijding. Daarnaast hebben ze met de politie in toenemende mate verantwoordelijk voor de meldkamers van de hulpdiensten. Naar eigen zeggen doet de VNOG „veel aan preventie” van cyberaanvallen. Ze zegt nog niet te weten hoe het kan dat aanvallers desondanks wisten binnen te dringen. Wanneer de systemen weer werken als normaal, is vooralsnog onbekend. De rol van de VNOG in het bestrijden van het coronavirus zou niet in gevaar zijn gekomen. Evenmin is de brandweerzorg ondermijnd door de aanval.