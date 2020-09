FNV zet weer in op 5 procent loongroei, ondanks de crisis

Crisis of niet, vakbond FNV zal volgend jaar forse loonsverhogingen blijven eisen in zijn cao-onderhandelingen met werkgevers. Net als dit jaar streeft de grootste vakbond naar salarisverhogingen van 5 procent, maakte arbeidsvoorwaardencoördinator Zakaria Boufangacha maandag bekend.

Maar de FNV zal deze looneis niet langer bij iedere cao-onderhandeling op tafel leggen. De eis is vooral bedoeld voor sectoren „waar het goed gaat”, schrijft de FNV in een persbericht. Als voorbeeld noemt de vakbond supermarkten, distributiecentra, voedingsmiddelenindustrie, doe-het-zelfzaken en de pakketpost.

Ook in de publieke sector – overheid, zorg, onderwijs – houdt de FNV vast aan de looneis van 5 procent. „De vitale sectoren verdienen veel meer waardering en zijn jaren achtergebleven”, zegt Boufangacha.

Verder wil de FNV afspraken blijven maken over het terugdringen van flexwerk en het verhogen van het laagste loon in cao’s naar 14 euro per uur. Het wettelijk minimumloon is ongeveer 10 euro per uur. Boufangacha: „Vertrouwen op zeker werk en een goede loonsverhoging vangt de klap van de crisis op.”

Bij bedrijven waar het slecht gaat speelt de looneis een kleinere rol voor de FNV. Daar wil de vakbond vooral afspraken maken over scholing en begeleiding van werknemers, zodat zij snel nieuw werk kunnen vinden als hun huidige baan verdwijnt.

Dit bericht wordt later aangevuld.