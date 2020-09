EU-leiders tot Xi: open markt en respecteer mensenrechten

EU-leiders maakten de Chinese president Xi Jinping maandag duidelijk dat China zijn markten moet openen, respect moet hebben voor mensenrechten en dat de Chinese greep op Hongkong Europa zorgen baart. Dat bleek maandag na afloop van een videoconferentie tussen Xi en een EU-delegatie bestaande uit kanselier Merkel, Commissie-voorzitter Von der Leyen en voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel.

De Europeanen zijn gematigd optimistisch dat ze nog dit jaar een verdrag met China over investeringen kunnen sluiten. Over zo’n verdrag is sinds 2013 al in dertig onderhandelingsrondes gesproken. Eind juni spraken EU-leiders er ook al eens over met de Chinese premier en president Xi. Het gesprek leverde toen niet veel op. Sindsdien is vooruitgang geboekt op deelterreinen, maar er is nog veel werk, zei Von der Leyen. „We hebben de druk opgevoerd”, zei Merkel.

Volgens Von der Leyen is er beweging in afspraken over de rol van staatsbedrijven, de gedwongen transfer van technologie en openheid over subsidies. Maar China moet nog bewegen, zeggen de Europeanen, bij duurzaamheid en vooral bij markttoegang. Wel werd maandag een verdrag getekend waarin de handelspartners wederzijds beschermde oorsprongsbenamingen respecteren. Ook in China mag je straks onder de naam feta alleen Griekse kaas verkopen.

„De EU wil een speler zijn, geen speelterrein”, verwoordde Charles Michel de Europese ambitie. „We willen meer openheid. We willen meer fairness en dat betekent wederkerigheid en een gelijk speelveld.”

De EU-onderhandelaars onderstreepten dat ze in hun ijver om soepeler toegang te krijgen tot de Chinese markt de mensenrechten niet uit het oog verliezen. Ze zouden hun bezorgdheid over het lot van de Oeigoeren in Xinjang hebben geuit en Xi erop gewezen hebben dat de nieuwe Chinese veiligheidswet in Hongkong op gespannen voet staat met internationale afspraken over de zelfstandige positie van de voormalige Britse kolonie. Xi opperde de mogelijkheid om Europese diplomaten Xinjang te laten bezoeken en afgesproken is dat het gesprek over mensenrechten eind dit jaar in China wordt hervat.

Hoe de Chinese zijde de videoconferentie beoordeelde is niet bekend. Xi nam niet deel aan de persconferentie na afloop. Eigenlijk zou Xi maandag naar Leipzig zijn gereisd voor een topconferentie met alle Europese regeringsleiders, maar die top werd in verband met Covid-19 afgeblazen. De EU heeft Xi nu uitgenodigd in Brussel, zodra de pandemie dat toelaat.

Persoonlijke gegevens Chinese database met 2,4 miljoen westerlingen Een Chinees bedrijf dat banden heeft met de Communistische Partij van China heeft een database opgesteld met persoonlijke gegevens van 2,4 miljoen prominente westerlingen. Volgens de Australische omroep ABC, die inzage heeft gehad in een deel van de database, gaat het onder andere om 35.000 Australiërs, 52.000 Amerikanen, 10.000 Indiërs en 9.700 Britten. In sommige gevallen zou ook informatie zijn verzameld van familieleden, onder wie kinderen. De informatie is gelekt via de Amerikaanse academicus Christopher Balding, die tot twee jaar geleden docent was aan Peking University. Inmiddels is hij terug in de Verenigde Staten. Onder de personen in de database zijn bekende personen als de Australische premier Scott Morrison en zangeres Natalie Imbruglia, belangrijke functionarissen zoals Amerikaanse officieren, en verder onder andere ondernemers, militairen, diplomaten, juristen en journalisten. De informatie is verzameld uit openbare bronnen, maar er zouden ook strafbladen, bankafschriften en sollicitatiebrieven aan profielen zijn toegevoegd. Onduidelijk is hoe het bedrijf, Zhenhua Data Technology uit Shenzhen, aan deze informatie is gekomen. (NRC)

NRC Europa Onze EU-correspondenten over belangrijke voorstellen tot relletjes uit de wandelgangen Inschrijven