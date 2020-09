Een te negeren humanitaire ramp

Een Arabisch stel heeft onlangs zo’n 95.000 dollar uitgegeven voor een gender reveal-feestje in Dubai. Ja, dat leest u goed. Op de Burj Khalifa, het hoogste gebouw ter wereld, verscheen na een lichtspektakel de verlossende ‘onthulling’: het wordt een jongen. Tot enorme vreugde van de familie, waarbij vooral de vader hysterisch reageerde. Het filmpje van deze zogenoemde Arabische influencers ging de afgelopen dagen viral.

Intussen voltrekt zich in Jemen, niet ver van Dubai vandaan (of in ‘de regio’, om een populaire term te gebruiken) nog altijd een ramp van bijbelse proporties. Wat volgens de Verenigde Naties de grootste humanitaire crisis ter wereld is, krijgt nog geen fractie van de aandacht die het bizarre gender reveal-feestje wist te trekken.

‘Jemen’ is een vergeten oorlog, lees je weleens. Ik betwijfel dat. Er zijn in het huidige informatietijdperk geen vergeten oorlogen, ze worden hooguit genegeerd.

Omdat de cijfers duizelingwekkend zijn probeerde het Internationaal Comité van het Rode Kruis met een infomercial de schrijnende situatie voor het grote publiek iets grijpbaarder te maken. Als Jemen uit honderd mensen bestond, zo begint het filmpje, dan waren er tachtig afhankelijk van noodhulp, hadden 66 Jemenieten nauwelijks wat te eten, 64 geen toegang tot gezondheidszorg, 58 geen schoon (drink)water en waren er 11 ernstig ondervoed.

Áls Jemen uit honderd mensen bestond. Maar we hebben het over meer dan dertig miljoen Jemenieten.

De beelden bereiken ons zelden, maar de zeldzame beelden die binnenkomen zijn hartverscheurend. In oktober 2018 ruimde NRC de voorpagina in voor een foto van een Jemenitische moeder die haar zwaar ondervoede kind vasthoudt. Eind vorig jaar, in het jaarlijkse nieuwsoverzicht in beeld, een twee pagina’s breed schokkende foto van de twaalfjarige Fatima Ibrahim Hadi, die nog maar tien kilo woog.

Fatima is enkele weken geleden van de honger overleden.

Maar het is niet alleen maar kommer en kwel in het Midden-Oosten, althans dat moeten zogenaamde ‘historische’ vredesakkoorden tussen de ene notoire mensenrechtenschendende staat (Israël) en andere schurkenstaten (Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein) ons doen geloven. Akkoorden die uiteindelijk neerkomen op lucratieve wapenhandel. De Emiraten en Bahrein behoren niet geheel toevallig tot de Saoedische coalitie die rücksichtslos Jemen bombardeert.

Van internationale druk is bijna geen sprake – ‘Jemen’ is een te negeren oorlog. In wat ooit door de Romeinen Arabia Felix werd genoemd, het gelukkige Arabië, blijft het voorlopig de hel op aarde.

Lotfi El Hamidi (L.elHamidi@nrc.nl @Lotfi_Hamid ) schrijft elke maandag op deze plek een column.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 september 2020