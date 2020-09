Een onstuitbaar om zich heen grijpen van straffeloosheid

Het is weer tijd voor een slechtnieuwscolumn over Jemen. De laatste keer, in mei, ging die over corona, cholera en oorlog, nu gewoon over oorlogsmisdrijven. De Groep van Eminente Internationale en Regionale Experts heeft namelijk een nieuw rapport gepubliceerd: ‘Jemen: Een pandemie van straffeloosheid in een geteisterd land’. Het kan eigenlijk niet, een pandemie binnen een land, maar het brengt wel effectief het beeld binnen van onstuitbaar om zich heen grijpende straffeloosheid.

Eerst: wat zijn dat voor eminente mensen? In 2017, toen al overduidelijk was dat de Saoedisch-Emiraatse oorlog tegen de Houthirebellen in Jemen een humanitaire ramp aanrichtte, besloot de VN-Mensenrechtenraad onderzoek in te stellen naar oorlogsmisdrijven en andere mensenrechtenschendingen. De initiatiefnemers hoopten dat de oorlogvoerende partijen, door schaamte overmand, hetzij zouden gaan opletten waar ze hun bommen gooiden, hetzij daar helemaal mee zouden ophouden.

Nederland was een van de landen die voor het onderzoek hun best deden. Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Jemen en sympathiserende Arabische landen gingen uiteindelijk overstag. Tot op zekere hoogte: in het rapport melden de Experts opnieuw niet in Jemen of andere oorlogvoerende landen te zijn toegelaten. Daarom hebben ze daarbuiten in persoon of virtueel getuigen en slachtoffers gesproken.

Er zijn inmiddels meer dan honderdduizend regelrechte oorlogsdoden, plus de vele slachtoffers van door de oorlog aangejaagde ziekten en de algemene ellende. Zeventien tot negentien miljoen burgers hebben voedselhulp nodig. De conclusie van de Experts is dat niemand schone handen heeft: noch de officiële regering van Jemen, de Houthi’s, de Zuidelijke Overgangsraad (die in 2017 is opgestaan), noch Saoedi-Arabië en de Emiraten (die zich wel uit Jemen hebben teruggetrokken maar zuidelijke milities blijven steunen). Westerse landen, onder andere de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada, en Iran houden met hun wapenleveranties de oorlog en het lijden van de Jemenieten aan de gang.

Ik doe een greepje uit het rapport. Bewezen mensenrechtenschendingen omvatten het doden van willekeurige mensen, gedwongen verdwijningen, willekeurige gevangenzettingen, seksueel geweld, foltering en andere vormen van wrede, onmenselijke en vernederende behandeling, recrutering van kinderen voor vijandelijkheden, ontkenning van het recht op een eerlijk proces, schendingen van fundamentele vrijheden en van economische, sociale en culturele rechten; allemaal niet alleen in de context van de vijandelijkheden, maar ook ver van de frontlinies. Daarbovenop constateert het rapport dat buitenproportionele en willekeurige lucht- en andere aanvallen onder internationaal recht oorlogsmisdrijven vormen.

Wat nu? De Experts hameren op een staakt-het-vuren. Maar de Saoedische luchtmacht voerde zojuist aanvallen uit op Houthidoelen in de hoofdstad Sana’a en de Houthi’s meldden een raketaanval op de Saoedische hoofdstad Riad. Een van de Experts, Kamel Jendoubi uit Tunesië, drong er bij de VN-Veiligheidsraad op aan het Internationaal Strafhof in te schakelen. Maar ja, u weet hoe de Amerikanen, met hun vetorecht, tegenover het Strafhof staan.

„Jarenlang is de verschrikkelijke tol van deze oorlog gedocumenteerd”, aldus Jendoubi. „Niemand kan zeggen dat ‘we niet wisten wat er in Jemen gebeurde’.” Maakt niets uit.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 september 2020