Thiem pakt na grote ommekeer zijn eerste grandslamtitel

De als tweede geplaatste Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem heeft de finale van de US Open gewonnen. Hij versloeg de als vijfde geplaatste Duitser Alexander Zverev met 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 en 7-6 (6). De 27-jarige Thiem knokte zich terug na een ogenschijnlijk kansloze achterstand van 0-2 in sets en een break tegen.

Het is de eerste grandslamtitel voor de Oostenrijker, die al wel drie keer eerder in de finale van een grandslamtoernooi stond maar die allemaal verloor. Net als tegenstander Zverev wordt hij al lange tijd gezien als mogelijke opvolger van de grote drie: Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic. Feder en Nadal ontbraken in New York en Djokovic werd in de achtste finales gediskwalificeerd, omdat hij een bal tegen een vrouwelijke lijnrechter sloeg.

Slecht begin

Thiem speelde in de eerste twee sets slordig en was niet opgewassen tegen de uiterst sterk serverende Zverev. De Duitser pakte de eerste set in slechts een half uur tijd met 6-2. In de tweede set liep hij opnieuw snel uit en was hij Thiem uiteindelijk met 6-4 de baas.

Toen Zverev de service van Thiem al vroeg in de derde set brak, leek het over en uit voor de Oostenrijker. Maar terwijl Zverev minder goed begon te spelen, wist Thiem zijn niveau juist op te krikken en knokte hij zich terug in de wedstrijd. Hij pakte de derde set met 6-4 en daarna overtuigend de vierde set met 6-3.

De vijfde en laatste set was razend spannend met steeds kerende kansen en krampaanvallen bij Thiem. Uiteindelijk moest een tie-break de beslissing brengen. Daarin leken de de zenuwen Zverev te veel te worden en sloeg hij twee dubbele fouten en een aantal missers. Thiem won de tie-break op zijn derde matchpoint met 8-6.

Thiem verloor in zijn drie eerdere grandslamfinales twee keer van Rafael Nadal op Roland Garros en eerder dit jaar op de Australian Open van Novak Djokovic. Zverev was tot deze week in New York nog niet verder gekomen dan de kwartfinale op grandslamtoernooien.

Dominic Thiem is na Thomas Muster 25 jaar geleden op Roland Garros pas de tweede Oostenrijker die een grandslamtitel weet te winnen.

De US Open was het eerste grandslamtoernooi sinds de uitbraak van het coronavirus en werd zonder publiek gespeeld. Roland Garros werd uitgesteld tot later deze maand en Wimbledon is helemaal geschrapt dit jaar. Een aantal topspelers, onder wie Nadal, ontbrak in New York vanwege zorgen om de reis naar de Verenigde Staten in coronatijd.

Nederlander Sam Schröder wint rolstoeltitel

De Nederlandse rolstoeltennisser Sam Schröder pakte de titel in de zogeheten quad-klasse. Hij versloeg in de finale de Australische nummer een van de wereld Dylan Alcott met 7-6, 0-6 en 6-4.

In de quad-klasse hebben de rolstoeltennissers ook een beperking aan de armen of handen. Daardoor zijn ze beperkt in het voortbewegen van hun rolstoel en het vasthouden van hun racket. De uit Limburg afkomstige Schröder heeft aan elke handslechts één vinger en mist aan beide voeten de hele middenvoet en de middelste drie tenen.

Het was zijn eerste grandslamfinale, terwijl tegenstander Alcott al jarenlang de titels aaneen rijgt in de quad-klasse. Zo won hij eerder dit jaar nog zijn thuistoernooi de Australian Open. Schröder was voorafgaand aan dit toernooi de nummer vier van de wereld.