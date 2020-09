Directie Tata Steel: coronacrisis kan voortbestaan bedrijf bedreigen

De coronacrisis raakt staalbedrijf Tata Steel Europe zo hard dat het voortbestaan van het bedrijf mogelijk in gevaar komt. Dat schrijft de raad van bestuur in het jaarverslag over de twaalf maanden voorafgaand aan maart 2020. Tata Steel Europe, het moederbedrijf van onder meer de grote staalfabriek in IJmuiden, kende in die periode een verlies van bijna een miljard euro. De coronacrisis was toen nog maar net uitgebroken.

Volgens het jaarverslag gaat het bestuur ervan uit dat er een „redelijke verwachting” is dat het Europese moederbedrijf over genoeg financiering beschikt om te blijven voortbestaan. Zo is het naar eigen zeggen in gesprek met de Britse overheid over steunmaatregelen, en met de Nederlandse regering over een door de overheid gegarandeerde banklening. Maar de coronacrisis zorgt voor zoveel onzekerheid, dat er „significante twijfel” kan ontstaan over de toekomst van het bedrijf.

Goedkoop staal

Het gaat al langer niet goed met Tata Steel Europe (21.000 werknemers). De staalmarkt had al voor de coronacrisis te maken met een grote instroom van goedkoop Chinees staal. Met name de Britse fabriek in Wales leidt al jaren grote verliezen. De situatie is inmiddels alleen maar verslechterd. Ook de tot voor kort relatief goed draaiende IJmuidense fabriek (8.000 werknemers) heeft nu zwaar te lijden onder de wereldwijde economische crisis. Het bedrijf kreeg via de NOW-regeling ruim 30 miljoen euro aan loonsteun van de Nederlandse overheid.

Onder leiding van directeur Henrik Adam werkt Tata Steel Europe aan een transformatieprogramma dat ervoor moet zorgen dat het bedrijf toekomstbestendiger wordt. Met name in IJmuiden heeft dat echter tot hoogoplopende conflicten geleid: de plaatselijke directie en het personeel vreesden grote ontslagrondes en voelen zich slecht geïnformeerd over de plannen. Voor de zomer waren er zelfs stakingen nadat de populaire IJmuidense directeur Theo Henrar plots het bedrijf had verlaten: ontslagen omdat hij te veel weerstand bood tegen de plannen, meende het personeel.

Inmiddels is er een akkoord over behoud van werkgelegenheid bereikt met de vakbonden, maar dat neemt niet weg dat er nog altijd grote onzekerheid is over de toekomst van het concern. Bovendien leven er nog steeds forse meningsverschillen tussen de Nederlandse top en de Europese directie. Bij die eerste leeft het gevoel dat de Britse verliezen uit Nederlandse zakken betaald worden, en dat ‘IJmuiden’ meer autonomie zou moeten krijgen binnen het Tata-concern. Ook de vakbonden zijn van plan dit de komende tijd in nieuwe gesprekken te eisen.

