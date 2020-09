Deel bovenleiding komt naar beneden op Rotterdamse Erasmusbrug

Op de Erasmusbrug in Rotterdam is maandagochtend een deel van de constructie van de tramlijn naar beneden gevallen. Niemand is gewond geraakt, maar er kan tijdelijk geen verkeer over de brug, meldt de veiligheidsregio. Een ooggetuige zegt op de regionale nieuwssite Rijnmond dat de constructie het begaf toen de brug weer dicht ging nadat die open was geweest.

Het stuk bovenleiding kwam even voor 09.00 uur naar beneden. Dat ging volgens ooggetuigen gepaard met een luide knal. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. Vervoersbedrijf RET heeft een aantal trams in de stad omgeleid. Ook het wegverkeer moet een andere route kiezen. De gemeente Rotterdam schat dat de brug nog enkele dagen gesloten zal blijven, zowel voor het wegverkeer als de tram.

De Erasmusbrug werd in de jaren 90 getekend door Ben van Berkel en werd in 1996 in gebruik genomen. Niet veel later bleek de brug heen en weer te slingeren in slecht weer. Dat probleem bleek uiteindelijk veroorzaakt te worden door een combinatie van regen en sterke wind, en werd opgelost met nieuwe dempers. Tegenwoordig is het een van de drie hoofdverbindingen tussen Rotterdam-Noord en -Zuid. De trambaan met geknakte constructie ligt in het midden het brugdek, tussen rijbanen voor wegverkeer in.