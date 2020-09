Columnist Gargard verlaat de rechtszaal na plotse aanstelling nieuwe officier van justitie

Op de eerste dag van het proces tegen 25 Facebook-gebruikers die negatieve berichten plaatsten onder een livestream van een protest tegen Zwarte Piet in 2018, heeft de officier van justitie dertig uur taakstraf geëist tegen twee verdachten en een boete van 350 euro tegen twee anderen. Zij worden alle vier verdacht van opruiing, deels in samenhang met racistische uitingen.

In hun berichten uitten zij onder meer de wens dat een vrachtwagen op de betogers zou inrijden, of simpelweg: „Bom erop.” Volgens de officier hebben ze hiermee „opgeroepen tot een gewelddadige aanslag op een zwartepietendemonstratie”.

Op 17 november 2018 plaatste NRC-columnist Clarice Gargard een livestream op Facebook van een demonstratie bij de sinterklaasintocht in Amstelveen, waarbij zij zelf aanwezig was. Onder de video werden zevenduizend berichten geplaatst met ernstige beledigingen, bedreigingen, en oproepen tot geweld. Gargard deed aangifte. Omdat het Openbaar Ministerie paal en perk wil stellen aan het „steeds meer polariserende en gewelddadige klimaat in de samenleving”, en in het bijzonder aan strafbare uitingen op sociale media, heeft het hieromheen een vierdaags ‘themaproces’ gebouwd met 25 verdachten.

Rumoerig begin

Het proces begon maandag rumoerig: Gargard liet via haar advocaat weten in haar rechten als slachtoffer te zijn aangetast door de plotse vervanging van de officier van justitie. Jacobien Vreekamp, de officier met wie zij eerder had overlegd, werd zondagavond plots van de zaak gehaald omdat zij in opspraak was gekomen door de zaak tegen rapper Akwasi, die vorige week werd geseponeerd. Gargards advocaat, Sidney Smeets, verzocht om hierom de zaak uit te stellen, wat door de rechtbank werd afgewezen. Omdat Gargard zich niet veilig voelde bij de haar onbekende vervanger, Paul Velleman, verliet zij al snel de zaal en maakte dus ook geen gebruik van haar spreekrecht.

Zo maakte zij niet mee dat de officier haar vordering – 150 euro per persoon – afwees omdat hij haar immateriële schade niet bewezen achtte. Omdat de berichten die maandag voorlagen niet tegen Gargard persoonlijk waren gericht – maar tegen de groep demonstranten waarvan zij deel uitmaakte – vond hij dat „iedereen” dat wel kon eisen.

Gargards advocaat toonde zich onaangenaam verrast door deze wending: de vorige officier had hier niets over gezegd. De advocaat zei dat Gargard onder meer doodsbedreigingen en verkrachtingsfantasieën had ontvangen. Dat had haar „boos, verdrietig en angstig” gemaakt. Ze had zich lange tijd onveilig gevoeld, en voelde zich belemmerd in het uiten van haar mening.

Anonieme sociale media

Opruiing – het aanzetten tot een misdrijf – is de belangrijkste aanklacht in deze zaak. De officier besteedde speciale aandacht aan de merkwaardige discrepantie die sociale media veroorzaken: de gebruikers schrijven hun berichten in de veilige, anoniem lijkende omgeving van hun huis, maar de impact van die openbare berichten kan enorm zijn, door de snelle en brede verspreiding. Vooral de wens die in de berichten werd geuit om met een vrachtwagen op de demonstranten in te rijden, lichtte hij eruit, omdat dergelijke aanslagen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, onder meer in Lyon, Berlijn en Londen. Een van de drie rechters wees erop dat 2018 ook het jaar was dat een groep mensen in Eindhoven op gewelddadige wijze een anti-Zwarte Piet-protest verstoorden.

‘Niet zo bedoeld’

De vier verdachten – één van hen werd vertegenwoordigd door haar advocaat – zeiden allemaal dat ze zich het schrijven van het bericht niet goed herinnerden, dat ze het zeker niet zo bedoeld hadden, dat ze er desalniettemin veel spijt van hadden en dat ze erg geschrokken waren van de vervolging. Ook zeiden enkele verdachten dat ze niet racistisch waren en dat ze zelfs „multiculturele vrienden” hadden maar dat ze toentertijd hadden gehandeld uit woede, omdat de demonstratie in Amstelveen een kinderfeestje zou hebben verstoord.

Twee van hen hadden op de video „huilende kinderen” waargenomen. Volgens de rechter was daarvan geen sprake, en verliep de getoonde demonstratie juist rustig. Verder vroegen een paar verdachten of de geëiste boete omlaag kon omdat ze het niet breed hadden. De komende dagen worden de aanklachten tegen de andere 21 verdachten behandeld, voordat de rechtbank naar verwachting op 2 november uitspraak doet.