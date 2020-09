Chipmaker Nvidia wil concurrent Arm overnemen voor 40 miljard dollar

De Amerikaanse chipmaker Nvidia heeft een overeenkomst gesloten om de Britse concurrent Arm over te nemen voor 40 miljard dollar (34 miljard euro). Dat meldt Nvidia zondag in een persbericht. De deal moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, de Europese Unie en China.

Volgens Nvidia maakt de overname het bedrijf tot het „belangrijkste computerbedrijf voor het tijdperk van kunstmatige intelligentie”. Nvidia beloofde dat het hoofdkantoor van Arm in Cambridge gevestigd blijft. Chiptechnologie van Arm wordt gebruikt in de meeste smartphones, waaronder die van Apple en Samsung. Het Japanse Softbank kocht Arm in 2016 voor 32 miljard euro.

Mocht de overname doorgaan dan is het een van de grootste in de chipsector ooit. Het is tevens de eerste grote overnamepoging in de sector nadat de overname van het Nederlandse NXP door Qualcomm afketste. De Chinese mededingingsautoriteiten gaven destijds geen toestemming voor de deal. Of dit keer een fiat volgt is nog maar de vraag aangezien de chipsector een belangrijk onderdeel is van de handelsoorlog tussen de VS en China.