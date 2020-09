‘Chinees bedrijf volgt 2,4 miljoen prominente buitenlanders’

Een Chinees techbedrijf verbonden aan de Chinese Communistische partij, houdt een lijst met 2,4 miljoen prominente buitenlanders bij. Dat melden de Australische media ABC en Financial Review, die de lijst hebben ingezien.

Op de lijst, de Overseas Key Individuals Database, worden persoonsgegevens, foto’s, politieke relaties, socialemedia-accounts en strafbladen bijgehouden. Ook familieleden, waaronder jonge kinderen, worden gevolgd. De lijst is afkomstig van Zhenhua Data en dat bedrijf heeft de Chinese Communistische Partij en het Chinese leger als belangrijkste klanten volgens ABC. Ook zou het bedrijf zich bezig houden met het verspreiden van desinformatie op social media. Zhenhua Data was niet beschikbaar voor commentaar.

Australische cyberexperts hebben 10 procent van de lijst, zo’n 250.000 duizend personen, ingezien. Daarop stonden bijna 36.000 Australiërs, van oud-premiers, ceo’s en miljardairs tot rechters en hoge militairen. Voor 656 Australiërs was „speciale interesse” of die waren volgens de lijst „politiek kwetsbaar”, wat verder niet uitgelegd werd. Of er ook Nederlanders op de lijst staan is niet bekend.

Vorige week zijn twee journalisten van de Financial Review en ABC China uitgezet. China verdacht de journalisten van „misdadige activiteit die de Chinese nationale veiligheid in gevaar bracht”.