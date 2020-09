Burgemeesters eisen meer geld en onafhankelijkheid van het Rijk

Burgemeesters willen meer geld voor gemeenten en minder afhankelijk worden van het Rijk voor hun inkomsten. Dat zeggen de burgemeesters Jan van Zanen (Den Haag), Paul Depla (Breda), Koos Janssen (Zeist) en Ellen van Selm (Opsterland) in een interview met het AD namens 175 burgemeesters. Van Zanen: „We worden er doodziek van dat we telkens moeten soebatten om extra geld.”

De burgemeesters hekelen dat ze afhankelijk zijn van het Rijk voor hun inkomsten en weinig zeggenschap hebben over hun uitgaven. Daarom willen gemeenten zelf extra geld kunnen ophalen en budgetten, zoals voor in de zorg, zelf kunnen bepalen. Depla, die in Breda dit jaar 25 miljoen moet bezuinigen: „Van klein tot groot, overal moesten gemeenten afgelopen jaren miljoenen bezuinigen.”

Van Zanen, die tevens voorzitter is van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, schat de tekorten van gemeenten dit jaar in op een miljard euro. De verhoudingen met het Rijk moeten radicaal hervormd worden volgens de burgemeesters om de financiën van gemeenten te verbeteren. Zo zou er een financieel instituut moeten komen die onafhankelijk naar gemeentefinanciën kijkt.

Gemeenten vragen al langer om meer geld vanwege hun veelal slechte financiële positie. Uit onderzoek van NRC in april bleek dat een op de drie gemeenten de begroting niet sluitend kreeg voor 2020 en dat de situatie door de coronacrisis verder verslechterd is. De Rijksoverheid zegde eind augustus 777 miljoen euro steun aan gemeenten toe, bovenop de 566 miljoen euro die in mei werd toegezegd. Dat geld is bedoeld om de voorzieningen op peil te houden en de Tweede Kamerverkiezingen ‘coronaproof’ te houden.

Lees ook dit interview met Jan van Zanen: ‘Gemeenten moeten zonder gezeur compensatie krijgen voor al hun extra taken’