ACM: bol.com moet duidelijker informeren over verkopers

Webwinkel bol.com moet consumenten voortaan duidelijker informeren over wie de verkoper is van producten die op het platform worden aangeboden. Dat was eerder niet altijd het geval, laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) maandag weten. De toezichthouder heeft de webwinkel daarop aangesproken vanwege „veel klachten” van consumenten over de informatievoorziening over verkopers op bol.com. De ACM controleert de komende tijd ook andere platforms en webwinkels op dit thema.

Op het platform verkopen zowel bol.com als andere verkopers hun producten en diensten. Omdat het niet altijd duidelijk was wie een product verkocht, was het ook niet altijd bekend wie de consument bij problemen met een bestelling kon aanspreken, aldus de ACM. Het moet op bol.com en vergelijkbare platforms in het vervolg duidelijk zijn wie het product verkoopt en wat de rechten en plichten van de verkoper en het winkelplatform zelf zijn.

Bovendien moeten platforms volgens de ACM betere afspraken maken met verkopers. Webwinkels moeten controleren of verkopers zich wel aan de consumentenregels houden, voordat ze worden toegelaten. Ook moeten webwinkels verkopers die zich niet aan de regels houden, aanspreken of zelfs bestraffen. „Op deze manier zijn consumenten beter beschermd tegen oneerlijke handelspraktijken”, stelt de ACM.