Achthonderd vluchtelingen op Lesbos ondergebracht in nieuwe tenten

Op het Griekse eiland Lesbos is maandag de eerste groep migranten ondergebracht in nieuwe tenten. Dat schrijft persbureau AP. Het nieuwe tentenkamp is neergezet op een voormalig militair terrein enkele kilometers van Moria vandaan. Ongeveer achthonderd migranten zijn daar nu ondergebracht.

In vluchtelingenkamp Moria, waar ruim twaalfduizend vluchtelingen verbleven, brak vorige week brand uit. Het overgrote deel van de tenten in het kamp ging in vlammen op en de bewoners van het kamp zijn sindsdien gedwongen in de buitenlucht te slapen.

Na de brand zijn er vierhonderd minderjarigen verplaatst naar het vasteland. Het merendeel van de vluchtelingen op Lesbos zou echter weigeren naar het nieuwe tentenkamp te gaan, omdat ze vrezen dat ze in dezelfde uitzichtloze situatie terechtkomen als in Moria.

Verplichte huisvesting

Volgens de Griekse minister van Migratie Notis Mitarachi is er ruimte voor vijfduizend migranten in het nieuwe tentenkamp. Binnen enkele dagen moet er volgens Mitarachi genoeg plek zijn om iedereen die dakloos is geworden door de brand te kunnen huisvesten. Huisvesting in het nieuwe kamp is verplicht om de officiële asielprocedure te doorlopen, benadrukte de minister.

Op de achtergrond van het vluchtelingendrama speelt ook het gevaar van het coronavirus. Volgens de autoriteiten zijn de branden vorige week aangestoken door kampbewoners die het oneens waren met de quarantainemaatregelen die werden ingesteld nadat 35 bewoners positief hadden getest. De vluchtelingen die naar het nieuwe tentenkamp gaan, worden voor hun komst ook getest. Tot nu toe hebben vijftien mensen positief getest, zij worden in isolatie gezet.