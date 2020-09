Spanningen Middellandse Zee: Turks onderzoeksschip terug naar haven

Het Turkse onderzoeksschip Oruç Reis, dat onderzoek deed naar gasvelden nabij het Griekse eiland Kastellorizo, is zondag teruggekeerd naar zijn haven in Antalya. Dat melden internationale persbureaus. Het schip, waarvan in juli werd aangekondigd dat het onderzoek zou doen naar gasboring in de oostelijke Middellandse Zee, zorgde voor militaire spanningen tussen de twee aartsrivalen Griekenland en Turkije. Griekenland claimt de wateren rond het eiland.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis stelde positief te zijn over de terugtrekking van het onderzoeksschip en zei beschikbaar te zijn voor hernieuwde gesprekken met Turkije over gaswinningen. „Dit is een positieve eerste stap”, zei Mitsotakis tegen verslaggevers in de Noord-Griekse stad Thessaloniki. „Als we in de praktijk tekenen van de-escalatie zien, zal ik de eerste zijn die aan de onderhandelingstafel zit.”

Volgens de Turkse minister van Defensie Hulusi Akar is de terugkeer van het onderzoeksschip gepland. Het zou niet betekenen dat Turkije afstand doet van aanspraak op gasvelden in de oostelijke Middellandse Zee, zo laat hij weten aan persbureau Reuters.

Militaire oefeningen

Turkije stuurde het schip naar de betwiste wateren rond Kastellorizo, 2 kilometer van de Turkse kust en 580 kilometer van het Griekse vasteland, omdat daar eerder gasvelden werden gevonden. Turkije probeerde met de Oruç Reis, beschermd door marineschepen, proefboringen te doen en aanspraak te maken op de gasexploitatie. Dat leidde tot een dispuut tussen de twee aartsrivalen, beide lid van de NAVO, over energiebronnen en de grenzen van hun territoriale wateren.

Beide landen hielden militaire oefeningen in het gebied. Griekenland eiste Europese sancties tegen Turkije vanwege de gasboringen. De EU reageerde op haar beurt verdeeld: waar Frankrijk aandrong op een harde aanpak, wierp Duitsland zich juist op als bemiddelaar. Mogelijk wordt er op een Europese top gepland op 24 september een besluit genomen over sancties. Turkije waarschuwde eerder dat die de situatie in de Middellandse Zee enkel zouden verergeren.

