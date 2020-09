Seksuologe Shere Hite (77) deed baanbrekend onderzoek naar vrouwelijke seksualiteit

Ook bijna iedereen die het niet heeft gelezen, kent de (korte) naam van haar beroemdste, baanbrekende boek: The Hite Report, voluit The Hite Report: A Nationwide Study of Female Sexuality.

Auteur Shere Hite, die zich de ‘eerste feministische seksonderzoeker’ noemde, overleed afgelopen woensdag op 77-jarige leeftijd in haar huis in Londen. Ze leed aan alzheimer en parkinson, zo vertelde een bevriende journalist aan de Britse krant The Guardian.

The Hite Report (1976) was gebaseerd op een onderzoek onder drieduizend Amerikaanse vrouwen. Die kregen open vragen, waardoor ze niet gestuurd werden, en mochten anoniem antwoorden, wat ervoor moest zorgen dat ze openhartig durfden te zijn. Meer dan 70 procent van de respondenten zei niet te kunnen klaarkomen door penetratie. Vaak voelden ze zich daar schuldig over, en durfden ze hun partners niet te vragen hun clitoris te stimuleren. De seksuele revolutie van de jaren zestig vonden veel respondenten een farce: die had er alleen maar voor gezorgd dat nee zeggen tegen seks moeilijker was.

Playboy: ‘The hate Report’

Het boek werd, uiteraard, niet unaniem enthousiast ontvangen: Hite zou anti-man zijn, christenen zagen het als een bedreiging van de traditionele gezinswaarden. Playboy noemde het onderzoek het ‘Hate Report’. Ook werd haar methodiek als onwetenschappelijk afgedaan. Evengoed werden er meer dan 48 miljoen exemplaren van verkocht.

Bij de twee boeken die ze daarna publiceerde – The Hite Report on Male Sexuality (1981), Women and Love: A Cultural Revolution in Progress (1987) – werd de kritiek alleen maar sterker, alsook persoonlijker. In het eerste concludeerde ze dat woede en vreemdgaan deel uitmaakten van veel Amerikaanse huwelijken, in het tweede dat vrouwen steeds meer gedesillusioneerd en emotioneel gefrusteerd raakten in hun relaties met mannen.

Hite kreeg per post en over de telefoon doodsbedriegingen. Time Magazine stelde dat haar boeken alleen een excuus waren voor ‘male-bashing’, Fox News liet haar huis zien. Hite verhuisde met haar toenmalige Duitse echtgenoot naar Europa. Ze werd Duits staatsburger, maar ging na haar scheiding in 1999 naar Parijs en vervolgens naar Londen, waar ze trouwde met haar laatste echtgenoot, Paul Sullivan.

Hite werd geboren in Saint Joseph, Missouri. Haar moeder was zestien toen ze haar kreeg. Shirley Diana, zoals ze officieel heet, kreeg de achternaam van de tweede man van haar moeder. Nadat ook dat huwelijk was geëindigd, werd ze ondergebracht bij haar grootouders en later, toen ook die uit elkaar gingen, bij een tante.

Als student geschiedenis aan Columbia University verdiende ze bij als model. Ze verscheen naakt in Playboy en poseerde ze voor een advertentie voor Olivetti. Die verscheen met de slogan ‘Een die typemachine die zo slim is dat zij het niet hoeft te zijn’. Hite sloot zich aan bij de feministische protesten die de advertentie opriep. Met haar studie stopte ze omdat haar werd niet toegestaan een proefschrift over vrouwelijke seksualiteit te schrijven.

Adviesrubriek

In 2007 kreeg Shere Hite, die in totaal acht boeken publiceerde, een adviesrubriek in NRC Handelsblad, waarvoor lezers vragen konden insturen. Voorafgaand verscheen een interview met de seksonderzoeker, die door de interviewer werd beschreven als „een slanke, elegant geklede vrouw die in de verte aan de actrice Mia Farrow doet denken”, met „een grote sensuele mond en enigszins dromerige ogen”.

Hite vond dat er sinds de jaren zeventig weinig ten goede veranderd was, zei ze bij die gelegenheid. „Er was een tijdje de ruimte voor discussie, maar die is weer gestokt. De status quo is min of meer gehandhaafd gebleven. Ook pornografie is nog steeds min of meer hetzelfde gebleven, daarin ligt de nadruk nog heel sterk op de coïtus.”

De rubriek stopte al na zeven afleveringen. Niet alleen doordat het aantal lezersreacties tegenviel. De toenmalige chef zei een paar maanden geleden nog dat hij „het eindeloze gezeur over de g-spot zat was”, maar de enige keer dat die werd besproken was in de eerste aflevering, en op verzoek van de redactie zelf. Het argument dat redactie moeite had met de Hites teksten („Sommige vrouwen zijn bang dat hun lichaam ‘vreemd’ is voor de man wanneer het vlak voor het orgasme verstijft. Maar daarover moet ze zich geen zorgen maken, want het stromende bloed brengt een blos op haar gezicht die haar schoonheid vergroot”), lijkt een aannemelijker reden voor het korte leven van de rubriek.

Hite schreef later nog een column voor een Venezolaanse krant. In een van haar eerste en meteen laatste tweets, uit juni 2011, kondigde ze aan aan een filmscript over haar eigen leven te beginnen.