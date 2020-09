Officier van justitie die Akwasi niet vervolgde van discriminatiezaak gehaald

Het Openbaar Ministerie heeft zondag besloten de officier van justitie te vervangen die de komende week 25 zaken over bedreiging van NRC-columniste Clarice Gargard zou doen. Dat heeft het OM Amsterdam zondagavond bekendgemaakt.

Het gaat om Jacobien Vreekamp die als officier medeverantwoordelijk was voor het besluit de strafzaak tegen rapper Akwasi Owusu Ansah (32) te seponeren. Door kritiek op het besluit om Akwasi niet te vervolgen is Vreekamp „zo in de schijnwerpers” komen te staan dat het OM vreest dat haar aanwezigheid kan afleiden van de zaken die deze week op de rol staan, „hetgeen onwenselijk is”. Het OM laat ook weten „volledig achter” Vreekamp te staan en „alle vertrouwen” in haar te hebben.

Vrijdag werd bekend dat vervolging van Akwasi vanwege opruiiende uitspraken voorwaardelijk geseponeerd wordt. Akwasi zei tijdens een manifestatie op de Dam in juni onder meer: „Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.” Die uitspraak is door het OM wel als strafbaar beoordeeld, maar omdat Akwasi bereid was er publiekelijk afstand van te nemen heeft het OM voor een sepot gekozen.

Lees ook: Akwasi neemt uitspraken terug, zaak geseponeerd

Hierop kwam kritiek nadat de Telegraaf meldde dat Vreekamp enkele jaren in het bestuur zat van het Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam, samen met Mitchell Esajas, een van de initiatiefnemers van de manifestatie waarop Akwasi zijn gewraakte uitspraken deed.

Nevenfuncties bij het OM

Kritiek kwam onder andere van Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA). Van Dam, oud-officier van justitie, twitterde dat het besluit om te seponeren een „dubbele heroverweging” verdiende. Een sepot kan niet ongedaan gemaakt worden, en dat is ook niet waar Van Dam op doelde in zijn tweet, zegt hij desgevraagd. „Ik zie dat het besluit om in deze zaak niet te vervolgen bij bepaalde mensen twijfels oproept over de onafhankelijkheid van het OM. Daarom lijkt het mij goed om het proces dat tot dit besluit leidde intern of door externe deskundigen nog eens goed tegen het licht te houden.” Nevenfuncties zijn prima, zegt hij. Maar liefst „niet op het terrein waar je ook als officier werkzaam bent”.

Het OM zegt dat „juist vanwege haar betrokkenheid bij het onderwerp discriminatie een nevenfunctie op dit terrein voor de hand lag.” Om ervoor te zorgen dat het OM „midden in de samenleving kan functioneren, worden officieren van justitie gestimuleerd nevenfuncties te bekleden.”