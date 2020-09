Introverte Roosbeef laat stem dolen in de Rotterdamse Maassilo

Zangeres Roosbeef is onvoorspelbaar. In alles. Haar zangstem dwaalt langs onverwachte lijnen, haar woorden leggen nieuwe verbindingen, haar dans is grillig. Bovendien vertrok ze eerst vanuit Nederland naar België, voor de muziek, en vervolgens van België naar Amerika, om het werk van haar partner. In Kentucky kreeg ze een dochter, en leefde op het wijdse land, met rodeo’s, auto’s en inheemse muziek.

Een zweem van Amerika nam ze mee terug, nu ze weer in België woont en het nieuwe album Lucky maakte. Dat bleek ook bij haar optreden, donderdagavond in de Maassilo in Rotterdam. Roosbeef, nu 32, opende haar concert met liedjes vol Amerikaanse indrukken. Maar ze laat zich niet verleiden tot exotisme, door plotseling bluegrass-invloeden of steel guitar in haar muziek te verwerken. Haar Belgische band bestaat uit drie muzikanten die rockliedjes voorzien van onverwachte uitwijdingen en de op elektronica drijvende nummers mooi sober laten.

Haar dolende stem is haar kracht. Die balanceert tussen wankel en stabiel, maar rijgt onverwachte begrippen overtuigend aan elkaar: ze heeft het over ‘menselijke mensen’, bijvoorbeeld, in het gelijknamige nummer. God is een ‘grootgrondbezitter’, en in ‘We Hebben Alles’ zingt ze: ‘Laat ons bidden voor de mensen met een auto met open dak’.

Dankzij dat eigen perspectief, is Roosbeef in veertien jaar en vier solo-albums uitgegroeid tot een parel van de hedendaagse popmuziek. Het was daarom een welkom weerzien. Ze zou optreden in het intieme Rotown, Rotterdam, maar het concert werd verplaatst naar de ruime Maassilo, die uitverkocht was. Verrassend was wel dat ze zich introverter gedroeg dan vroeger. Ze gaf geen commentaar tussen de nummers, en bleef weg bij de rand van het podium. Roosbeefs gedachten, gevat in bijzondere woorden, op hun beurt vervat in verlokkende klanken, deden het werk.

Pop Roosbeef Gehoord: 10/9 Rotown/Maassilo, Rotterdam. Herhaling: 13/9 Paard, Den Haag; 17/9 Patronaat, Haarlem. Meer data: roosbeef.nl ●●●●●