Hoe een growshop in Enschede de bloederigste moordplek van Overijssel werd

De Van Leeuwenhoekstraat in Enschede voert dwars door Velve-Lindenhof, een wijk die sinds 2007 op de lijst van ‘Vogelaarwijken’ staat. Precies op de grens van het oudere en het flink opgeknapte nieuwere deel van de wijk staat Growshop Leeuwenhoek. Artur Sargsyan begon in 2017 in dit voormalige buurtcafé een handel in benodigdheden voor wietteelt. Hij deed de zaak ruim een jaar later over aan Tuan Nguyen.

In de middag van 13 november 2018 waren Sargsyan en Nguyen in de winkel met Maijkel Akfidan, een restauranteigenaar uit Hengelo, en Max Klaassen, een Arnhemse mestleverancier die grondstoffen aan de zaak leverde. Tegen half drie ’s middags kregen ze bezoek van vader Camil A. (toen 57) en zijn zoons Dejan (32) en Denis (31). Camil was al eens op ‘snuffelstage’ in de zaak geweest, zo blijkt uit het politiedossier dat RTV-Oost in handen kreeg. En bronnen uit de Twentse hennepwereld vertelden de omroep dat de familie medio 2017 zo’n tweeduizend hennepstekken zou hebben gekocht. Een miskoop, want het THC-gehalte van de plant bleek een stuk lager dan verwacht.

Dna op het kabeltje

Of hun misnoegdheid hierover het motief was voor wat in de growshop gebeurde, is niet zeker – de verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht –, maar op grond van camerabeelden is goed te reconstrueren hoe de middag van de vader en zijn beide zoons verliep. Een uur voordat ze de growshop betraden, kocht het drietal in een meubelzaak twee stoelen en een tafel en nuttigden ze een hamburger bij McDonald’s. Even later werd de familie door camera’s in de buurt van de growshop gesignaleerd.

Het drietal lijkt de camerabeelden uit de growshop te hebben meegenomen – op de kabel naar het kastje waarop de beelden staan opgeslagen, is dna gevonden van een van de verdachten. Het verdwijnen van die beelden heeft niet alles kunnen verhullen, want uit de stappentellers op de smartphones van drie van de slachtoffers blijkt dat ze vlak achter elkaar en van dichtbij zijn neergeschoten. Het vierde slachtoffer verstopte zich achter wat dozen en kwam enkele minuten later alsnog aan zijn einde.

Uit de stappentellers op de smartphones blijkt de timing van de moorden

Geldzorgen en een gijzeling

Hoewel er nog zo’n 17.000 euro aan contanten in de winkel lag, werd duidelijk dat de drie geld uit de growshop meenamen. De verdachten reden naar Beter Wonen, waar ze – zoals gebruikelijk – contant de huur voor hun appartement in Hengelo voldeden.

Die avond gingen ze naar Brabant, waar ze zich van hun wapens zouden hebben ontdaan. Ook de vermeende wapenleveranciers Arie (73) en Dennis (33) van D. uit Sint-Willibrord en Zizi W. (39) uit Breda staan deze weken terecht voor hun rol in het plot, dat als de grootste moordzaak in de Overijsselse misdaadgeschiedenis bekendstaat.

Over de familie A., een Servisch-Nederlands gezin uit Nijverdal dat sinds een aantal jaar in Hengelo woonde, is maar weinig bekend. Zeker is wel dat Camil en zijn oudste zoon Dejan eind 2017 terechtstonden voor hennepteelt en het illegaal aftappen van stroom in twee Nijverdalse woningen. Dejan werd veroordeeld en moest 40.000 euro schade compenseren.

De geldzorgen die zo ontstonden zouden de twee hebben aangezet tot een gijzelingsactie in de week vóór de moord. Ze hielden een Hengelose autohandelaar en drie anderen urenlang gegijzeld. Ze verlieten de garage met 450 euro, nadat ze meermaals hadden gedreigd hem te vermoorden. Daarbij zijn schoten gelost; de kogels bleken een match te hebben met de kogels die in de growshop zijn aangetroffen.

De drie ontkennen

Jongste zoon Denis, die niet meer bij zijn ouders woonde, was niet aanwezig bij deze gijzelactie. Onder het pseudoniem Bubble-G werkte hij in die tijd aan een loopbaan als rapmuzikant.

De vader leek aanvankelijk de schuld op zich te willen nemen, maar toen duidelijk werd dat dit zijn zoons niet zou vrijpleiten, deed hij er verder het zwijgen toe. De drie kondigden aan niet van plan te zijn een verklaring af te leggen en ontkennen betrokken te zijn bij de moordpartij.

Zowel op een kogelhuls als op het camerasysteem van de winkel is dna van de verdachten aangetroffen; in hun auto zaten bloedsporen van de slachtoffers. Bovendien werden de drie vastgelegd door camera’s in de omgeving en was te zien hoe ze die avond met grote tassen de flat verlieten waar ze woonden. In die tassen zou kleding hebben gezeten die ze tijdens de moordpartij droegen.

Onduidelijk blijft in welke volgorde het viertal is vermoord. Het bewijs aan de hand van stappentellers op de smartphones van de slachtoffers is mogelijk niet waterdicht, omdat die tellers ook stilstaan wanneer iemand maar gering beweegt. Bovendien zat op een kogelhuls bij het lichaam van mestleverancier Klaassen óók dna van restauranthouder Akfidan, een van de andere slachtoffers, terwijl Klaassen in een ander vertrek lag. Ook lag een kogelhuls op zolder. Volgens de politie is dat het gevolg van een specifieke manier van schieten, maar dit detail kan de verdediging gebruiken om twijfel te zaaien over de toedracht.

Uit het politiedossier blijkt volgens RTV-Oost dat de politie enkele andere scenario’s heeft onderzocht. Zo zou growshopeigenaar Nguyen in onmin met zijn vrouw en zijn zoon hebben geleefd en is de hennepknipper – een Vietnamees die illegaal in Nederland verblijft – die de lichamen aantrof spoorloos verdwenen. Ook was er een week voor de moordpartij een hoogoplopend conflict tussen de growshopeigenaar en een aantal Enschedese coffeeshopeigenaren. Daarbij zou dreigende taal zijn geuit.

De rechtbank Overijssel maakt zich op voor een groot proces en heeft voor de komende weken bijna alle andere zaken van de rol gehaald. Op 23 oktober, bijna twee jaar na de moordpartij, wordt de uitspraak verwacht.