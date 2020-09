De Eredivisie is back in business : ‘Juichen hoort bij voetbal’

Rob Toussaint, algemeen directeur Heracles Almelo

„Het is op dit moment half zeven, en ons stadion is nagenoeg leeg. Normaal zou het hier nog uren feest zijn na een overwinning. Nu speel je een wedstrijd die meer geld kost dan-ie oplevert. Omdat gasten aan tafeltjes zitten en daar bediend moeten worden, zet je bij een wedstrijd niet minder maar meer personeel in. Mensen vinden toch al snel dat ze te lang op hun biertje moeten wachten. Dat wil je niet.

„Natuurlijk ben ik blij met de overwinning op ADO, maar het was ook een rare dag. 2.700 man in een stadion met 12.000 plekken: dat doet pijn. Wat is er in onze regio nou aan besmettingen? Wat ligt er hier op de IC? Niks. Ik ben dan ook blij dat de KNVB nu een plan indient om meer publiek te ontvangen. Uiteraard volgens de regels, maar als je als club wilt overleven zonder overheidsgeld, moet je gaan verruimen.

„Juist in ons stadion, het nieuwste van de eredivisie, kan dat. Het is op comfort gebouwd, met extra veel ruimte tussen de stoelen. Bovendien heeft elk vak zijn eigen opgang, catering en toiletten. Ik verwacht heus geen voorrang in ‘Den Haag’, maar wij hebben wel voordelen ten opzichte van andere sectoren. Wij weten precies wie waar zit. Bij poppodia heb je dat meestal niet, en die zijn ook nog eens overdekt.

„In de spelersgroep hadden we zaterdag een positieve coronatest. De betreffende speler was vrijdag al thuis gebleven, vanwege een loopneus. Zaterdag testte hij positief. Terwijl hij zich topfit voelde. Dat blijft ook heel apart.”

Freddy Eikelboom, voorzitter supportersvereniging PEC Zwolle

„Zaterdag miste ik mijn vrienden om me heen. Feyenoord thuis is normaal een spektakel. Nu hing er een klinische sfeer. Iedereen houdt afstand, loopt met een mondkapje op naar zijn stoel. Ik keek naar de tribune waar we normaal met honderden staan en dacht alleen maar: wat een leegte.

„Was het leuk? Tsja. Voetbal kijken wel. En toen er een paar begonnen te zingen, voelde ik wel weer wat kriebels in mijn buik. Maar een ploeg aanmoedigen? Daarvan is geen sprake als je in uppie op een stoel zit, met nog geen kwart van het stadion gevuld. In ons supportershome hadden we veertig man binnen zitten, en veertig buiten. Normaal zijn dat er driehonderd.

„Als voorzitter van de supportersvereniging voel ik me verantwoordelijk voor ons honk, maar niet als andere supporters gaan zingen. Ik weet dat het niet mag, maar ik werk niet bij de politie.”

Paul Depla, namens de voetbalburgemeesters

„Ik ben woordvoerder van de 31 burgemeesters met een profclub in hun gemeente. De meeste burgemeesters zijn blij dat er weer gevoetbald wordt. Een profclub geeft een stad uitstraling. Het is een theater voor het volk. En ja, het was even spannend, de eredivisiestart, maar de Eerste divisie had al bewezen dat clubs bezoekers kunnen ontvangen, op een veilige manier.

„Ongetwijfeld willen clubs meer. Maar ik vind dat ze vooral moeten kijken naar wat er wél kan. Zorg voor vernieuwingen binnen de regels. Natuurlijk kun je je als voetbal vergelijken met supermarkten, qua veiligheid. Maar besef dat veel andere sectoren nog harder zijn getroffen. Kijk naar de poppodia, die nog nauwelijks iets kunnen. Of denk aan de hele evenementenbranche. Als er dan nu wordt gesuggereerd dat voetbalclubs toe zijn aan vollere stadions, dan denk ik: nee. Dat laten de regels helemaal niet toe. En bovendien: het is lastig uit te leggen tegenover kroegbazen en restauranthouders die ook meer mensen willen ontvangen.

„Verwijt ik het de KNVB en de clubs dat ze plannen bedenken? Nee. Net zoals in de horeca terrassen worden uitgebreid, is het logisch dat voetbalbestuurders de mogelijkheden analyseren. Maar: heb oog voor de buitenwereld. Alle aandacht van de media doet soms geloven dat voetbal een hoofdzaak is, maar het blijft een bijzaak, zij het een van de belangrijkste. Bij de KNVB weten ze dat wel. Ik zie veel realisme, en dat bevalt me.

„Dat dit weekend goed is verlopen, is belangrijk, maar in feite wacht volgende week de grootste test. Dan spelen Ajax, PSV en Feyenoord thuis. Bij Ajax komen zo’n 13.000 bezoekers, het is waarschijnlijk het grootste evenement sinds de uitbraak van het virus. En dat in een stad waar de besmettingsgraad is opgelopen. Erbinnen zal alles veilig zijn. Maar al die mensen moeten ook weer naar huis, in metro’s, treinen en bussen. Dat wordt interessanter.

„Zingende supporters? Dat houd je moeilijk tegen. Wij als burgemeesters willen niet met een juichpolitie werken. Juichen hoort bij voetbal, zoals een lach bij Theo Maassen.”

Supporters van sc Heerenveen tijdens de wedstrijd tegen Willem II (2-0), zaterdag in het Abe Lenstra- stadion. Foto Jeroen Putmans/ANP

Suzan Dorgelo, marketingmanager bouwbedrijf Willy Naessens ( hoofdsponsor RKC)

„Ondanks corona hebben wij ons hoofdsponsorcontract met RKC verlengd. Wij zijn een Belgisch bouwbedrijf dat nog maar vijf jaar in Nederland opereert en willen onze naamsbekendheid vergroten. Zoiets doe je niet voor één jaar. In tegenstelling tot andere sectoren is de onze minder hard geraakt waardoor wij achter de club konden blijven staan. Sponsoren is samenwerken. Ook al is het vorige seizoen niet afgemaakt, we zijn gewoon onze verplichtingen nagekomen. Dat is nooit een issue geweest.

„We zijn juist blij met RKC. De club is ambitieus, net als wij. Voor ons was het natuurlijk een mooie bonus dat RKC in de eredivisie bleef, wat niemand had verwacht. Voorlopig zal het minder druk zijn in de businessruimtes, maar wij hebben ook nu zes stoelen op de hoofdtribune. Normaal naast elkaar, nu met wat lege stoelen ertussen. Prima.

Maarten Nooter, hoofdredacteur NOS Sport

„We zijn weer back in business. Zo voelt het. Omdat er weinig mensen naar het stadion kunnen, is dat voor ons een aanmoediging om goede televisie-uitzendingen te maken. Dat de mensen weer tevreden met het bord op schoot voor de televisie zitten.

„De eerste uitzending, zaterdagavond, trok 840.000 kijkers. Heb ik zondag toch even gecheckt. Kijkcijfers zijn voor mij niet het belangrijkste, en het is niet het eerste wat ik op een dag doe, maar ik wil het wel weten. Maandagochtend ben ik toch benieuwd hoeveel mensen er om zeven uur ’s avonds naar Studio Sport keken.

„Het klopt dat de Eredivisie contractueel niet aan zijn verplichtingen jegens de NOS heeft kunnen voldoen. Over het seizoen 2019-2020 missen wij acht speelrondes. Vandaar dat we nog in gesprek zijn met EMM (Eredivisie Marketing & Media CV) over de afwikkeling van het seizoen.

„Fox Sports, de andere rechtenhouder, heeft wel voor de laatste termijn betaald. Wij niet. De NOS wordt geacht verantwoordelijk om te gaan met belastinggeld. Wij betalen dus niet zomaar, daar moet wel wat tegenover staan. Bijvoorbeeld die oefenwedstrijden van de afgelopen maand. Fox deed de productie en zond ze live uit, wij brachten samenvattingen.”

Jan Bluyssen, competitiemanager KNVB

„Eén keer eerder is het voorgekomen dat we zo lang niet voetbalden en dat was in de oorlog. Zoals zaterdag op tv al werd gezegd: we ademen weer. Zag je hoe Bram van Polen van PEC Zwolle voor de camera? Die was zo blij als een pupil dat-ie weer mocht spelen, terwijl-ie verloren had. Ik was zelf ook hyper. Zag mooie doelpunten, steekpasses en bizarre uitslagen zoals zondag bij de wedstrijd van Emmen tegen VVV [3-5].

„Voor de KNVB was het ook niet onbelangrijk dat de buitenspeltechnologie goed functioneerde, bij SC Heerenveen-Willem II.

„Vanaf 8 uur ’s ochtends was ik zondag met voetbal bezig, maar op een fijne manier. Heb meteen met de clubs gebeld die zaterdag speelden. Niet om hen in de nek te hijgen, maar om te zeggen dat ze trots mogen zijn. Bewust hebben we afgelopen week ook geen veiligheidsauditoren naar ze toe gestuurd. We wilden clubs wat rust gunnen.

„Eén positieve test telde deze speelronde. Bij Heracles Almelo. De speler ging in quarantaine en de rest heeft zondag gewoon gevoetbald. Daar moeten we ook niet te panisch over doen. Zelfde verhaal met zingende supporters. Bij enkele clubs heeft de omroeper het woord moeten nemen, en dat was genoeg. Voetbal is geen concert waar iedereen continu meezingt.

Voor de KNVB is deze eerste ronde ver boven verwachting verlopen. Het liefst verdwijn ik straks weer naar de achtergrond. Dan kan het weer over voetbal gaan.”

