Groep vluchtelingen na 40 dagen op zee aan land gelaten

Een groep van zeker 25 vluchtelingen die zich ruim veertig dagen op de Middellandse Zee bevond, is zaterdagavond aan land gelaten bij de Siciliaanse plaats Pozzallo. Dat heeft de Deense transportmultinational Maersk, die de vluchtelingen begin augustus met een tankschip van zee redde, bekendgemaakt. Het schip kreeg ruim een maand geen toestemming aan te meren. Aan boord zou zich ook een zwangere vrouw en minstens één minderjarige bevinden.

De groep waagde op 2 augustus de oversteek van Libië naar Europa over de Middellandse Zee. Kort daarna begon hun boot te zinken en werden de vluchtelingen gered door het tankschip van Maersk. Afgelopen vrijdag werden ze naar een boot van de reddingsorganisatie Mediterranea Saving Humans overgebracht, die de groep uiteindelijk op Sicilië aan land wist te brengen.

Maersk stelt door de Maltese autoriteiten gevraagd te zijn om de groep vluchtelingen van zee te redden, maar werd vervolgens niet aan land gelaten. De Maltese autoriteiten ontkennen het bedrijf gevraagd te hebben groep op te vangen en zeggen dat de reddingsactie buiten hun wateren plaatsvond. Daarop volgde een impasse, omdat ook Italië en Libië weigerden het tankschip aan te laten meren. „Een tankschip is niet ontworpen of uitgerust om extra mensen te vervoeren. We bevinden ons daarom in een situatie waarin onze voorraden snel opraken”, schreef de bemanning van het schip een week geleden.

Hoe het nu met de geredde vluchtelingen gaat, is niet duidelijk. Volgens reddingsorganisatie Mediterranea werden de „fysieke en psychologische gesteldheid van de 25 mensen aan boord” steeds slechter naarmate het schip niet aan kon meren. De organisatie spreekt van „de langste en meest beschamende impasse in de Europese maritieme geschiedenis”.