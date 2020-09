Groen profiel Frank Elderson is voor functie bij ECB kans en risico

„Een geweldige reputatie op het gebied van duurzame financiën en digitaal. Dat zijn echte onderwerpen voor de 21ste eeuw”. Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) liet er vrijdagochtend in Berlijn geen onduidelijkheid over bestaan. Nederland probeert voor het eerst sinds het vertrek van Wim Duisenberg (1998-2003) weer een positie in het dagelijks bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) te bemachtigen en directielid Frank Elderson van De Nederlandsche Bank (DNB) is daarvoor de beste kandidaat.

De voordracht van de boomlange Elderson is in die zin een slimme zet van Financiën. Hij zou de positie van de (min of meer vaste) Benelux-plek kunnen claimen in het ECB bestuur. Na Duisenberg, de Belg Peter Praet en nu de Luxemburger Yves Mersch is het ‘de beurt’ aan Nederland. Keihard is die regel overigens niet: sinds de oprichting van de ECB in 1998 is de eurozone uitgebreid van de oorspronkelijke twaalf tot de huidige negentien lidstaten. Oost-Europa, dat als blok relatief laat aanhaakte, maakt ook steeds luidruchtiger aanspraak op een plek in de directie. De Slowaakse centraal bankier Peter Kazimir en de Sloveense voormalig centrale bankier Bostjan Jazbec worden in dat verband genoemd als kanshebbers.

Liefde voor taal en poëzie

Frank Elderson (1970) ging in Utrecht naar het Christelijk Gymnasium en hield daar een levenslange liefde voor taal en poëzie aan over, vertelde hij aan NRC. Na een jaar in Amerika ging hij rechten studeren in Utrecht om daarna als advocaat aan de slag te gaan bij Houthoff Advocaten en Notarissen in Amsterdam. Na vier jaar maakte hij in 1999 de overstap naar De Nederlandsche Bank, waar hij sindsdien werkt. Sinds 2011 zit hij in de directie en sinds 2018 is hij ook lid van de Supervisory Board van de ECB, het toezichtsorgaan.

Daarmee is Elderson een zeer ervaren centrale bankier, zij het dus een jurist en geen econoom. Dat zal waarschijnlijk niet op al te veel bezwaren stuiten, aangezien de man die hij eind dit jaar zou moeten gaan vervangen, de Luxemburger Yves Mersch, dat ook is. Financiën heeft hem niet voor niets voorgedragen voor het directoraat Legal Services.

Elderson is een man die er geen probleem mee heeft om in de schaduw van anderen te opereren. Tegelijkertijd is hij intelligent en zelfverzekerd genoeg om zelf naar voren te stappen. Binnen de directie van DNB is hij degene die het meest het groene gezicht van de bank vertegenwoordigt. Samen met de Banque de France richtte DNB eind 2017 het Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) op. Elderson trok de kar vanuit DNB en werd de eerste voorzitter van het netwerk, dat zich ten doel heeft gesteld de financiële sector te betrekken bij het oplossen van het klimaatprobleem. Het leverde hem in één klap de vierde plek op in de Duurzame Top 100 op die dagblad Trouw elk jaar maakt.

Voorkeurskandidaat

Elderson neemt de duurzaamheid niet alleen professioneel serieus. Hij is een regelmatige gast van het jaarlijkse Springtij-festival op Terschelling, In 2018 hield hij er een toespraak. „Duurzaamheid is geen deeltijdbaan. Niet duurzaam in het weekend en business-as-usual door de week. Niet duurzaam op Terschelling en doorsnee op kantoor”, zei hij daar. En hij riep de mensen op de duurzaamheidsboodschap te verspreiden: „Dames en heren, vrienden, grijp die kans!” Bezoekers van het festival zien hem daar in vrijetijdskleding gepassioneerd over duurzame thema’s debatteren, ook buiten zijn eigen ‘financiële bubbel’.

Juist de aandacht voor duurzaamheid zou hem wel eens tot dé voorkeurskandidaat van ECB-president Christine Lagarde kunnen maken. Zij heeft al voor haar officiële aantreden te kennen gegeven vergroening als belangrijk onderdeel van het takenpakket van de centrale bank te zien. Met Elderson aan haar zijde kan dat debat binnen het zeskoppig bestuur van de bank haar kant op rollen.

Een risico is die geprofileerdheid op duurzaamheid wel. Het debat over hoe ‘groen’ een centrale bank nou moet zijn is nog verre van gestreden. Een substantieel deel van de regeringen vindt nog altijd dat een centrale bank zich slechts met monetaire zaken moet bezighouden. Zij kunnen een al te groen profiel ook afschrikwekkend vinden. En zij gaan uiteindelijk over de benoeming.

Liever een vrouw

Wat Elderson in elk geval niet is, is vrouw. Het debat over de ‘genderbalance’ in het bestuur van de ECB woedt al een tijdje en de druk om naast Lagarde en Isabel Schnabel een derde vrouw te benoemen is groot. De lidstaten zullen later dit jaar hun keuze moeten maken.

De komende twee weken zullen er naar verwachting nog andere kandidaten naar voren geschoven worden. Het is in eerste instantie aan de Eurogroup Working Group om te trachten tot één voorkeurskandidaat te komen. Lukt dat niet, dan kan het in de eurogroepbijeenkomst van ministers van financiën van 5 oktober ook tot een stemming komen, waarbij één kandidaat uiteindelijk de gekwalificeerde meerderheid moet krijgen. Vervolgens volgt dan nog een hoorzitting met het Europees Parlement, maar die hebben geen doorslaggevende stem: in 2012 wezen ze huidig ECB-bestuurder Yves Mersch af omdat hij geen vrouw was, maar negeerde de Raad dat advies. Het Parlement lijkt ondertussen weinig milder geworden: onlangs wezen de parlementariërs nog een man af voor de European Banking Authority, omdat ze een vrouw wilden.